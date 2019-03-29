Загитова рассказала о пользе хейтеров

16-летняя Загитова отметила в беседе с журналистом, что не понимает тех, кто считает ее победу на Олимпиаде случайной.
Тем не менее, фигуристка заявила, что негативные комментарии принесли ей пользу. «Чтобы разозлить себя перед произвольной программой на чемпионате, я даже прочитала несколько сообщений, где писали, что у меня в этом сезоне нет ни одного титула, что я не смогу собраться в Японии, потому что провалила прошлый чемпионат мира. И это меня завело. Наверное, и помогло хорошо откатать программу», — рассказала спортсменка.
22 марта Загитова одержала победу на чемпионате мира в Японии. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, третье — россиянка Евгения Медведева.
Загитова — обладательница золота на Играх в Пхенчхане.
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