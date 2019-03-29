«Главная цель — четверные прыжки»: вытянет ли Медведева?

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Прославленная российская фигуристка Евгения Медведева, увенчавшая самый сложный сезон в своей профессиональной карьере бронзовой медалью чемпионата мира в японской Сайтаме, когда от нее этого фактически никто не ждал, объявила, что к новому сезону постарается усложнить имеющийся в ее арсенале набор технических элементов.

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«Это был третий чемпионат мира для меня, и я чувствовала себя совершенно иначе, чем раньше. Первые два были примерно одинаковые, а вот этот сильно отличался. На ЧМ-2019 я сделала большие шаги вперед. Не один и не два. Даже скорее пробежала небольшую дистанцию вперед, — рассказала по завершении ЧМ Медведева. — Я очень рада тому, что смогла выступить на чемпионате мира, потому что, как все знают, отобраться на него было очень сложно. Я получила много опыта. Но самое главное, что я поняла, так это то, что я могу еще развиваться. Я уверена, что все будет хорошо. Наконец-то чувствовать уверенность в себе — это просто невероятно. Главная моя цель на начало следующего сезона — выучить по-настоящему сложные прыжки. Например, четверной сальхов и четверной тулуп. Потому что фигурное катание развивается, сейчас это очевидно. Я уже сейчас чувствую, как будет сложно бороться в следующем сезоне. Моя цель — стать сильнее физически и психологически, делать самые сложные элементы сначала на тренировках, а потом и на соревнованиях».

Напомним, что Медведева доминировала на протяжении двух лет во взрослом фигурном катании после перехода из юниоров и выигрывала все соревнования, включая финалы Гран-при, чемпионаты России, Европы и мира.

Источник: РИА

Однако в олимпийский год Евгения получила травму — стрессовый перелом ноги — из-за которой пропустила несколько месяцев и рисковала не попасть на Олимпийские Игры, но вернулась к чемпионату Европы.

К тому моменту в женском фигурном катании засверкала новая звездочка из группы Этери Тутберидзе — 15-летняя Алина Загитова, которая в отсутствие примы выиграла финал Гран-при и чемпионат России, а затем совсем немного превзошла Медведеву и на континентальном первенстве.

Апофеозом соперничества стала сама Олимпиада, где Загитова добилась менее чем двухбалльного перевеса в короткой программе, после чего в произвольной обе девушки получили абсолютно идентичные очки, и Алина стала олимпийской чемпионкой, а Женя — серебряным призером.

К тому моменту обе в составе сборной «Олимпийских атлетов из России» взяли серебро командного турнира, хотя в своих выступлениях были лучшими.

Поражение на Олимпиаде, не до конца решенные проблемы со здоровьем и общая усталость от долгих лет в группе Тутберидзе сделали свое дело, и весной Евгения объявила, что переезжает в Торонто и продолжит карьеру в группе Брайана Орсера.

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Правда, дебютный сезон под руководством авторитетного канадского специалиста у Медведевой получился не очень.

Сначала она впервые уступила иностранной спортсменке на турнире категории «Б», затем не смогла подняться выше третьих мест на этапах Гран-при и не попала в финал, а затем провалилась в короткой программе на чемпионате России, сумев подняться после произвольной только на седьмую позицию.

Медведева не попала в состав команды на чемпионат Европы и изначально не была включена в сборную на чемпионат мира, но на континентальных соревнованиях не очень удачно выступила Станислава Константинова, и Федерация фигурного катания России (ФФКР) устроила дополнительный отбор в команду в финале Кубка России.

Там Медведева обыграла не только Константинову, но и бронзового призера финала Гран-при текущего сезона Елизавету Туктамышеву, проболевшую чемпионат России, и потому не попавшую на ЧЕ.

В итоге Медведева поехала в Сайтаму вместе с Загитовой и сенсационно ставшей чемпионкой Европы Софьей Самодуровой и взяла четвертое место в короткой программе, а после произвольной и вовсе поднялась на пьедестал почета, обойдя всех японок!

При этом прыжковый контент Евгении проигрывает и не блещущей сложностью в этих элементах Загитовой, и Туткамышевой, и казахстанской спортсменке Элизабет Турсынбаевой и японским лидерам Каори Сакамото и Рике Кихире.

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Кихира прыгает три тройных акселя за две программы, есть тройной аксель в арсенале Туктамышевой, а Турсынбаева вообще исполнила на чемпионате мира четверной сальхов.

Ну, а в следующем сезоне на взрослый уровень перейдут еще три ученицы Тутберидзе — Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова, которые взяли весь пьедестал на взрослом чемпионате России в нынешнем сезоне, но пока не имеют права ездить на взрослые международные старты.

И Трусова, и Щербакова прыгают четверные, причем Трусова имеет их в арсенале аж три, так что, чтобы оставаться конкурентоспособной, Медведевой действительно необходимо учить четверные прыжки.

Такое же намерение уже выразили и Алина Загитова, и даже имевшая самый сложный и высоко оцениваемый контент в нынешнем взрослом сезоне Кихира, которая на юниорском уровне, например, Трусовой уступала безнадежно.

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Другой вопрос, сможет ли Медведева в 19 лет, уже после прохождения пубертатного периода, когда организм перестраивается, добавить в свой арсенал прыжки в четыре оборота?

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«Сложно сказать. Читала, что Алина разучивает новый четверной прыжок, но не знаю, насколько успешно. С другой стороны, в таком возрасте можно освоить все что угодно. Да, Жене Медведевой в этом плане чуть сложнее, но и она в этом сезоне начала прыгать каскад тройной сальхов — тройной риттбергер и успешно исполнила его в Японии», — поделилась мнением на этот счет в интервью RT олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

А вот работающий в группе Орсера с Медведевой узбекистанский хореограф Миша Ге отметил характер Евгении, благодаря которому та, по его мнению, способна на что угодно.

«Я считаю, что самое сильное качество Жени — это ее внутренний огонь. Нечасто увидишь спортсменов, у которых пламя горит так сильно внутри, что этот огонь видишь в глазах. Такими были и есть Женя Плющенко и Юдзуру Ханю», — заявил Ге.