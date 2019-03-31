«Плющенко упал, и я закричал “Да!”»: скандальное золото Ягудина

Источник: РИА "Новости"

Фигурное детство

Свой спортивный путь родившийся в Санкт-Петербурге Алексей Ягудин начал в группе Александра Майорова, ученика Алексея Мишина. Когда тренер уехал в Швецию, где ему предложили работу (позже он стал там наставником своих сыновей, выступающих сейчас за скандинавскую сборную на взрослом уровне), Ягудин в 12 лет перешел в группу к самому Мишину.

Под руководством Профессора талантливый мальчик достиг своих первых успехов в карьере, заняв в 13 лет четвертое место на юниорском чемпионате мира.

Обстановка в группе Мишина не была простой. Когда Ягудин попал к Профессору, он оказался самым младшим из его подопечных. При этом основное внимание на льду наставник уделял своей главной звезде Алексею Урманову, а в раздевалку вообще не заходил, из-за чего в команде процветало что-то вроде дедовщины.

«После одной моей победы парни привели меня в раздевалку, закрыли в шкафчике для одежды и продержали там более часа», — рассказывает Ягудин в своей автобиографии.

Впрочем, относительно быстро в группе появился Евгений Плющенко, который был младше Алексея на два года, и, соответственно, принял основной огонь от старших товарищей на себя.

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Разрыв с Мишиным

В последующие годы Ягудин становится одним из самых прогрессирующих фигуристов мира. В сезоне-1995/96 он выигрывает чемпионат мира среди юниоров, затем переходит во взрослое катание и завоевывает бронзовые награды на чемпионате России и чемпионате мира.

Ну, а с сезона-1997/98 Алексей становится главной звездой мирового фигурного катания. Второе место на чемпионате России, победа на чемпионате Европы и статус главного фаворита на Олимпийских играх в Нагано — 1998 играют с ним злую шутку.

Российский фигурист простывает под кондиционером и проваливается на Играх как в короткой (четвертое место), так и в произвольной программах, оставаясь только пятым в общей таблице.

Ягудин завершил этот сезон победой на чемпионате мира, но к тому моменту его отношения с наставником уже окончательно портятся.

Мишин винил спортсмена в простуде на главном старте четырехлетия, тем более Игры выиграл в итоге Илья Кулик — подопечный главного конкурента Профессора Татьяны Тарасовой.

Я долго ломал голову над тем, почему Мишин постоянно посылает Урманова и меня на одни и те же состязания. Почему он не дает мне шанса выйти из тени моего старшего товарища? Алексей Ягудин

Кроме того, постепенно набирало силу противостояние Ягудина с Евгением Плющенко, в котором Алексей видел нового фаворита своего тренера.

«Я долго ломал голову над тем, почему Мишин постоянно посылает Урманова и меня на одни и те же состязания. Почему он не дает мне шанса выйти из тени моего старшего товарища? — откровенничал фигурист в автобиографии. — Наконец, меня осенило: Мишин хотел, чтобы я постоянно проигрывал Алексею! Пока я пытался вырваться из этого замкнутого круга, Плющенко выступал в других турнирах, выигрывал их и набирал силу. Допускаю, уже тогда Мишин видел в Жене своего нового фаворита».

В итоге после окончания сезона-1997/98 Ягудин расстался со своим многолетним наставником, приняв решение уйти к другому специалисту.

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Новая жизнь с Тарасовой

«Я набрался храбрости и позвонил ей в Германию (Тарасова проводила отпуск в Ганновере с мужем-пианистом. — “Газета.Ru”). Срывающимся от волнения голосом объяснил свою ситуацию. Татьяна Анатольевна внимательно выслушала, сказала, что сейчас очень устала, и попросила перезвонить через неделю», — рассказывает Ягудин.

Татьяна Анатольевна обдумала перспективы возможного сотрудничества и взяла Алексея под свое крыло.

Успех к новому тандему пришел далеко не сразу. Ягудин намекал, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев сообщил спортсмену, что в случае перехода он больше ничего не выиграет, и винил именно ФФККР в своем проигрыше Плющенко на чемпионате России — 1999.

В итоге чемпионат страны за всю свою славную карьеру Алексей так ни разу и не взял, в то время как его главный конкурент побеждал на национальных первенствах аж десять раз!

И хотя Ягудин выигрывал под руководством Тарасовой чемпионаты мира в 1999 и в 2000 году, в целом в их дуэли с Плющенко наметился крен в сторону последнего.

В итоге в предолимпийский сезон Алексей оказался сплошь «серебряным» да и в год Олимпиады в Солт-Лейк-Сити чаще проигрывал ученику Мишина, приехав в США в статусе андердога.

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Американский триумф

Подготовка к Играм-2002 проходила для Алексея крайне тяжело. У него не получалось катать чисто на тренировках, и это выводило его из равновесия. Дошло до того, что Тарасова разок даже залепила ученику пощечину, а еще наняла тому психолога.

Однако к самой Олимпиаде Ягудин все-таки был в боевой готовности и поразил мир своей короткой программой под названием «Зима», тогда как Плющенко упал с четверного тулупа и остался после первой части соревнований только четвертым.

«Когда Плющенко упал в короткой, я подпрыгнул и закричал: “Да! Да! Да!” Вряд ли эта выходка красит меня, но на карту было поставлено слишком многое, и я не мог, да и не хотел скрывать свою радость. В тот момент я понял, что стану чемпионом», — написал в своей книге Алексей.

Описал фигурист свои ощущения и перед произвольной программой, проиграть Евгению после которой по старым правилам он мог только сам:

«Он сел со мной рядом. На секунду мы взглянули друг другу в глаза. В этот момент я подумал: “Как ты будешь кататься, Женя, не имеет ровным счетом никакого значения, потому что победителем буду я”».

В произвольном прокате блистали оба, и это означало, что Ягудин выиграл свое золото.

Травмы и жизнь после спорта

Однако на этом карьера Алексея фактически была закончена. Он еще выиграл чемпионат мира, но дальше травмированное бедро дало о себе знать настолько, что в итоге фигуристу полностью заменили сустав на титановый.

Ягудин попробовал вернуться через несколько лет и даже объявлял, что собирается готовиться к Ванкуверу-2010, но все-таки не сумел вернуться в большой спорт.

Впрочем, Алексей нашел себя и в жизни после спорта. Прославленный спортсмен участвует в ледовых шоу, ходит на телепередачи и комментирует соперничество Алины Загитовой с Евгенией Медведевой, не стесняясь в выражениях в адрес фанатов. У него все хорошо.