Самодурова готовится к командному КМ в Петербурге, Туктамышева — в Японии

Источник: РИА "Новости"

Командный Кубок мира пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля, в турнире выступят команды России, США, Италии, Канады, Франции и Японии.

«Соня готовится в Санкт-Петербурге по обычной схеме, а в Японию мы — Соня, я и хореограф Татьяна Прокофьева — вылетаем 8 апреля, — сказал Мишин. — Лиза Туктамышева уже в Японии, где участвует в турне шоу Stars on ice: утром репетиция, вечером выход в прологе шоу, потом она катается три раза в середине шоу — два своих номера плюс один групповой, затем — выступление в финале. То есть пять выходов на лед за одно шоу».

Самодурова дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2018/2019, став победительницей чемпионата Европы в Минске; на чемпионате мира в Сайтаме спортсменка показала восьмой результат. Туктамышева из-за воспаления легких пропустила чемпионат России и не вошла в состав сборной на чемпионаты Европы и мира. В мужском одиночном катании Россию в Фукуоке представят Михаил Коляда и Александр Самарин, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в парном катании — Наталья Забияко и Александр Энберт.