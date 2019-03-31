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17:32 (мск), источник: ТАСС

Самодурова готовится к командному КМ в Петербурге, Туктамышева — в Японии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Софья Самодурова готовится к командному Кубку мира в Санкт- Петербурге и 8 апреля вылетит в Японию, где уже находится другая участница турнира — Елизавета Туктамышева. Об этом ТАСС в воскресенье по телефону рассказал тренер фигуристок Алексей Мишин.

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Источник: РИА "Новости"

Командный Кубок мира пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля, в турнире выступят команды России, США, Италии, Канады, Франции и Японии.

«Соня готовится в Санкт-Петербурге по обычной схеме, а в Японию мы — Соня, я и хореограф Татьяна Прокофьева — вылетаем 8 апреля, — сказал Мишин. — Лиза Туктамышева уже в Японии, где участвует в турне шоу Stars on ice: утром репетиция, вечером выход в прологе шоу, потом она катается три раза в середине шоу — два своих номера плюс один групповой, затем — выступление в финале. То есть пять выходов на лед за одно шоу».

Самодурова дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2018/2019, став победительницей чемпионата Европы в Минске; на чемпионате мира в Сайтаме спортсменка показала восьмой результат. Туктамышева из-за воспаления легких пропустила чемпионат России и не вошла в состав сборной на чемпионаты Европы и мира. В мужском одиночном катании Россию в Фукуоке представят Михаил Коляда и Александр Самарин, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в парном катании — Наталья Забияко и Александр Энберт.

По регламенту турнира, каждая команда состоит из двух мужчин и двух женщин в одиночном катании, одной спортивной пары и одного танцевального дуэта. Спортсмены будут исполнять два вида программы — короткую и произвольную. В одиночных соревнованиях спортсмены получат от 1 до 12 баллов (12 баллов за первое место, 1 балл — за 12-е), а пары и танцевальные дуэты — от 7 до 12 баллов. Набранные баллы всех спортсменов команды суммируются и определяется итоговый результат.

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