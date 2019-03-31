«Как не пойти к президенту?» Что надломило Загитову

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира — 2019 в Сайтаме стал триумфальным для российской фигуристки Алины Загитовой, уверенно выигравшей и короткую, и произвольную программы, хотя перед стартом турнира безоговорочным фаворитом считалась юная японка Рика Кихира.

Мне хотелось кинуть все, что было в руках, кричать во всю глотку и прыгать от счастья! Но нужно было идти на интервью, отвечать на вопросы, говорить, что чувствую сейчас, фотографироваться, улыбаться… После всего этого наваливается такая усталость, что хочется просто лечь и не вставать. Алина Загитова российская фигуристка

Ученица Этери Тутберидзе также объяснила, почему для нее этот успех ценнее олимпийского золота.

«На Олимпиаде я еще не понимала всей серьезности происходящего и не знала, насколько трудно мне придется потом. В олимпийском сезоне у меня не было проблем с прыжками. Я просто выходила на лед, делала их, и все шло легко, — поведала фигуристка. — А вот после Олимпиады этот сезон получился сложным. Я уже не побеждала все время, хотя была в призерах, кроме чемпионата России, который морально меня немного подкосил. Потом я подзабыла как-то об этом, собралась и начала тренироваться. Но тренировки были не самые лучшие, что-то не получалось, то одно, то другое, и это заставляло меня нервничать. Когда на тренировке делаешь чистые прокаты, каждый день, без каких-либо проблем, то и на старт выходишь уверенно. А когда есть трудности с прыжками, что-то не получается, то, естественно, начинаешь думать об ошибках, а это не очень хорошо. Надо уметь отключаться от таких мыслей».

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Рассказала Загитова и о своем выступлении на прошлогоднем чемпионате мира в Милане, где она после короткой программы была лидером, но затем провалилась в произвольной и осталась только пятой.

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«После Олимпиады заболела и перед тем чемпионатом мира не сделала ни одного чистого проката. Мне было очень тяжело собраться, потому что похудела на два килограмма, чувствовала слабость и не вылечилась до конца, — отметила Алина. — После Кореи мне надо было, наверное, передохнуть, вылечиться, но я понимала, что не могу пропускать важные встречи. Ну как не пойти на прием к президенту страны (встреча президента России Владимира Путина с призерами Олимпиады — “Газета.Ru”)? В общем, не долечилась, поехала на мир и так получилось».

А вот чемпионат мира в Сайтаме стал для Загитовой определенным барьером, многое изменившим. Она заметно повзрослела и совладала с легшей на ее плечи ответственностью после золота Пхенчхана.

Я никому не говорила, но на этом чемпионате я поняла, что могу бороться с собой, своим характером, своими мыслями, прыжками, даже когда на тренировках не все получается. За эти несколько дней на чемпионате мира я пережила столько всего, столько эмоций, что для меня вдвойне приятно, что я смогла здесь собраться. Алина Загитова российская фигуристка

Интересно, что в Японию Загитова и вовсе могла не поехать. Как призналась Тутберидзе после турнира, команда рассматривала такой вариант из-за постоянных неудач. Пересуды о возможном спаде Алины были и после Олимпиады, когда не получилось в Милане. Только сейчас чемпионка Пхенчхана рассказала, что не планировала тогда завершать карьеру.

Уйти из спорта? Нет. Таких мыслей не было. Я хотела продолжать — продолжать кататься и делать это еще лучше. Но я не думала, что это будет так сложно, и когда начались проблемы с прыжками, то поняла всю серьезность, что мне предстоит очень много работы. Алина Загитова российская фигуристка

В сезоне-2018/19 подопечная Тутберидзе завоевала четыре золота и три медали серебряного отлива. Кроме того, нельзя не вспомнить ее провал на чемпионате России, когда Загитова в итоге стала лишь пятой, уступив юниоркам из группы Тутберидзе — Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алене Косторной. Первенство Европы также сложилось для Алины не лучшим образом, несмотря на серебряную медаль.

В катании Загитовой все чаще стали отмечать серьезные ошибки, которые приводили к потере драгоценных баллов в условиях жесткой конкуренции.

А чистые прокаты и вовсе стали большой редкостью. Но, так или иначе, Загитовой удалось преодолеть себя и вновь доказать, что именно она является первым номером сборной России.

Много разговоров ходит и о том, что на будущий год Загитова планирует учить четверные прыжки — самые сложные элементы в женском фигурном катании. Юниоры из команды Тутберидзе уже уверенно включают четверные даже в каскады, а Элизабет Турсынбаева исполнила сальхов в четыре оборота уже на взрослом чемпионате мира.

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«Я не люблю говорить о чем-то заранее — сначала надо сделать. Поживем — увидим», — сказала Загитова на вопрос о том, собирается ли усложнять программу.

Необходимо понимать, что уже в ближайшем будущем просто чистого катания Загитовой для борьбы за золото на главных турнирах будет не хватать. Базовая стоимость у четверных прыжков высокая, и даже при двух заваленных элементах Трусова выигрывает юниорские соревнования с огромным преимуществом. Это же можно сказать и об акселе в три с половиной оборота. Елизавета Туктамышева, например, уже рассказала о планах включения второго тройного акселя в свою программу. В этих условиях у Загитовой нет другого выбора, кроме как усложнять свой контент. Поэтому следующий сезон обещает быть как никогда конкурентным.