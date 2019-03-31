Кихира и Уно вошли в состав сборной Японии на командный Кубок мира

Источник: РИА "Новости"

Командный Кубок мира пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля, в турнире выступят команды России, США, Италии, Канады, Франции и Японии.

Также в состав японской команды в мужском одиночном катании вошел Кейдзи Танака. В женском катании Японию вместе с Кихирой будет представлять Каори Сакамото, в спортивных парах — Рику Миура и Соя Ичихаси, в танцевальных дуэтах — Мисато Комацубара и Тим Колето.

Кроме того, стали известны составы сборных Франции, Италии и Канады. У французской команды в женском одиночном катании выступят Лорин Лекавелье и Маэ-Беренис Мейте, в мужском — Кевин Эймос и Адам Сяо Хим Фа, в спортивных парах — Ванесса Джеймс и Морган Сипре, в танцевальных дуэтах — Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

У сборной Италии в женском одиночном катании выступят Марина Пиреда и Роберта Родегьеро, в мужском — Даниэль Грассль и Маттео Риццо. В спортивных парах будут представлены Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, в танцевальных дуэтах — Шарлен Гиньяр и Марко Фабри. В составе сборной Канады на соревнования в Японию отправятся Ален Шартран и Габриэль Дейлман (женское одиночное катание), Киган Мессинг и Нам Нгуен (мужское одиночное катание), Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (спортивные пары), Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (танцы на льду).

Кихира является действующей чемпионкой турнира четырех континентов в женском одиночном катании и победительницей финала Гран-при в 2018 году. Уно стал серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, помимо этого, фигурист является действующим чемпионом турнира четырех континентов в мужском катании и трехкратным чемпионом Японии.