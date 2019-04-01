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01:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведеву назвали «всеобщей жертвой»

Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух высказал свое отношение к результатам фигуристки Евгении Медведевой в этом сезоне. Слова специалиста приводит Sports.ru со ссылкой на эфир телеканала «Звезда».

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Источник: РИА "Новости"

По мнению Авербуха, с отъездом к тренеру Брайану Орсеру в Канаду Медведева стала «всеобщей жертвой». «Уехала в Канаду и от этого такая бедная, и все условия у нее не созданы», — сказал хореограф. Он напомнил, что фигуристка ушла к другому тренеру, чтобы доказать, что она может победить соотечественницу Алину Загитову, а не ради бронзы на чемпионате мира.

Тем не менее, Авербух признал, что эта медаль, учитывая трудности, с которыми столкнулась Медведева, говорит о ее характере. «Тот результат, который получили — это федерация приняла решение отправить именно Женю на чемпионат мира. Разве кто-то ее кошмарил? Ее кто-то давил? Все старались помочь», — продолжил Авербух.

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Медведева стала третьей на чемпионате мира в Японии, проиграв Загитовой и спортсменке из Казахстана Элизабет Турсынбаевой. В 2016-м и 2017-м она выигрывала мировое первенство.

В Канаду Медведева уехала после Олимпийских игр 2018 года, на которые она приехала в качестве воспитанницы тренера Этери Тутберидзе. Загитова, которая также занимается у специалиста, победила в женском одиночном катании, Медведева завоевала серебро.

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