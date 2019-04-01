Тутберидзе озвучила свою версию ухода Медведевой в группу Орсера

«Наверное, жесткость сыграла свою роль в уходе Липницкой и Медведевой. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт, — сказала Тутберидзе в эфире программы “Познер” на Первом канале. — Но как ты шел к медали, таким способом только и пойдешь дальше, если я начну жалеть спортсмена, ничего не получится. Если раньше за неделю ты мог раскоординироваться, то и сейчас так будет. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с пьедестала, и ты никто, ты должен ее доказать на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем».