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17:35 (мск), источник: Р-Спорт

Тутберидзе озвучила свою версию ухода Медведевой в группу Орсера

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала, что, по ее мнению, побудило Евгению Медведеву перейти тренироваться в группу канадского специалиста Брайана Орсера.

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Медведева на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевала серебряную медаль, уступив другой ученице Тутберидзе Алине Загитовой. По окончании сезона Медведева уехала в Канаду в группу Орсера и в этом сезоне выиграла бронзу чемпионата мира, уступив подопечным Тутберидзе — Загитовой и Элизабет Турсынбаевой.

«Наверное, жесткость сыграла свою роль в уходе Липницкой и Медведевой. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт, — сказала Тутберидзе в эфире программы “Познер” на Первом канале. — Но как ты шел к медали, таким способом только и пойдешь дальше, если я начну жалеть спортсмена, ничего не получится. Если раньше за неделю ты мог раскоординироваться, то и сейчас так будет. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с пьедестала, и ты никто, ты должен ее доказать на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем».

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