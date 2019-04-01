Алиев на тренировке сделал четверной тулуп (видео)

В этом сезоне Алиев, работающий под руководством Евгения Рукавицына, занял девятое место на Кубке России и не был включён в состав национальной команды на чемпионат мира в Сайтаме (Япония). На мировом первенстве победу одержал представитель США Нэйтан Чен.