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18:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Алиев на тренировке сделал четверной тулуп (видео)

Российский фигурист Дмитрий Алиев показал комбинацию четверной тулуп — тройной аксель на тренировке в Санкт-Петербурге.

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«Пробуем что-то новое! Например комбинацию из четверного тулупа и тройного акселя», — написал Алиев в «Инстаграме».

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Алиев, работающий под руководством Евгения Рукавицына, занял девятое место на Кубке России и не был включён в состав национальной команды на чемпионат мира в Сайтаме (Япония). На мировом первенстве победу одержал представитель США Нэйтан Чен.

Ранее Рукавицын сообщил, что его подопечный приступит к работе над новыми программами после весеннего призыва в армию.

Напомним, на Олимпиаде в Пхёнчхане Алиев занял седьмое место.

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