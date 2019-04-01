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18:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Я казашка и горжусь этим»: Турсынбаева объяснила выбор сборной

Падишахан Султаналиева, мама фигуристки Элизабет Турсынбаевой рассказала, почему ее дочь, родившаяся и выросшая в Москве, решила выступать за Казахстан.

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«Это было решение мое и моего мужа. Многие говорят, что она сбежала от конкуренции. Ничего подобного, ведь она была и в сборной России. Уже все наготове, в сборную взяли, но нет, мы хотели развивать именно Казахстан», — приводит ее слова «Чемпионат».

«У меня папа казах, и нет такого, что я ни с того ни с сего выступаю за Казахстан. Нет, я казашка, и я горжусь этим. Мне приятно, когда я слышу наш гимн на международной арене, когда вижу, как поднимается флаг. Ради таких моментов и стоит бороться и тренироваться изо дня в день», — добавила фигуристка.

На чемпионате мира 2019 года в Сайтаме Турсынбаева завоевала «серебро». При этом казахстанка стала первой в истории фигурного катания, кому удалось успешно исполнить четверной сальхов на взрослых соревнованиях,

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