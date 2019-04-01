Медведева раскрыла подробности своего соперничества с Туктамышевой

Медведева и Туктамышева претендовали на попадание в заявку сборной России на чемпионат мира в Японии. Судьба путевки на мировое первенство решалась в Великом Новгороде, где прошел финал Кубка России. На том турнире победу одержала Медведева, Туктамышева стала второй. Тренерский штаб национальной команды принял решение отправить на чемпионат мира Медведеву, несмотря на то, что Туктамышева в сезоне-2018/2019 выиграла этап Гран-при и стала третьей в финале Гран-при.