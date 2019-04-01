Медведева раскрыла подробности своего соперничества с Туктамышевой
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своем соперничестве с Елизаветой Туктамышевой.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своем соперничестве с Елизаветой Туктамышевой.
Медведева и Туктамышева претендовали на попадание в заявку сборной России на чемпионат мира в Японии. Судьба путевки на мировое первенство решалась в Великом Новгороде, где прошел финал Кубка России. На том турнире победу одержала Медведева, Туктамышева стала второй. Тренерский штаб национальной команды принял решение отправить на чемпионат мира Медведеву, несмотря на то, что Туктамышева в сезоне-2018/2019 выиграла этап
«Моё соперничество с Елизаветой Туктамышевой? Зайдите в мой Instagram, там много ответов. У нас с Лизой всё супер!», — приводит слова фигуристки «Комсомольская правда».
Медведева выиграла бронзовую медаль на завершившемся чемпионате мира. Чемпионка мира 2015 года Туктамышева попала в состав сборной на командный чемпионат мира в Японии, который пройдет с 11 по 14 апреля.