Привык к боли: ученик Тутберидзе раскрыл тайну тренировок

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Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров — 2014 Адьян Питкеев, который в свое время ушел от Этери Тутберидзе после того, как получил серьезную травму спины, и в итоге не смог успешно продолжить карьеру, рассказал о нагрузках в группе известной наставницы.

Напомним, Питкеев начал сотрудничество с Тутберидзе в 2010 году, а уже в 2011-м стал членом сборной команды России. Помимо награды мирового первенства среди юниоров, в копилке фигуриста есть серебряная медаль финала Гран-при — 2013/14 (тоже юниорского) и бронза взрослого чемпионата России сезона-2014/15.

Однако в 2016 году из-за травмы спины москвич досрочно завершил соревновательный сезон. А после неожиданно перешел из группы Тутберидзе, в которой добился наибольших успехов и приобрел статус надежды России в мужском катании, к Елене Буяновой.

В новом коллективе он пропустил предолимпийский сезон-2016/17, а летом 2017 года и вовсе принял решение завершить спортивную карьеру из-за серьезных проблем со спиной.

Причиной травмы, загубившей карьеру Питкеева, среди прочего называли и большие нагрузки в группе Тутберидзе.

Однако Питкеев так не считает.

«Если коротко: нагрузки там ровно такие, чтобы побеждать на Олимпийских играх. Так в чем проблема? Результат есть — значит, все хорошо», — цитирует спортсмена Sports.ru.

Адьян предположил, что негатив по поводу тренировочного процесса в группе его бывшей наставницы возник из-за того, что ученики Тутберидзе часто добиваются успехов на соревнованиях и тем самым вызывают зависть критиков, которые сами «занимаются мало чем полезным».

При этом спортсмен признался, что заработанные проблемы со здоровьем дают о себе знать до сих пор.

«Боли в спине никуда не исчезли: когда тренирую маленьких детей, когда надо держать, нагибаться, что-то показывать — это примерно на час-два. Потом я уже просто не могу, нужно лежать. Прыгать я могу, но ничего круче, чем тройные», — поведал Питкеев.

Однако своего бывшего тренера фигурист не винит. По мнению Адьяна, ни один спортсмен не застрахован от травм, а сам он уже давно привык к боли.

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Питкеев вообще по-философски подошел к вопросу потерянного здоровья и сделал вывод, что «таков отбор». По прошествии нескольких лет он заявил, что хотел бы только поблагодарить Тутберидзе и Буянову за те знания, которые они ему дали.

Питкеев, конечно, далеко не единственный фигурист, покинувший группу Тутберидзе. Первым громким уходом стал переход олимпийской чемпионки Юлии Липницкой к Алексею Урманову.

Под руководством Этери Липницкая занималась с 11 лет, а уже в 15 стала олимпийской чемпионкой командного турнира фигуристов на домашней Олимпиаде в Сочи.

Дальнейшие результаты вряд ли обрадовали фигуристку: пятое место в финале Гран-при 2015 года, девятое место на чемпионате России — 2015. И в середине ноября Липницкая решила перейти в группу к Урманову.

В мае 2018 года группу покинула и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Фигуристка не скрывала, что у нее был конфликт с бывшим тренером. По ее словам, они перестали сотрудничать из-за разногласий по поводу тренировочного процесса.

В конце марта этого года Тутберидзе сообщила в соцсетях, что сделала для Медведевой «двести процентов из ста», возможных в спорте. И это на фоне тяжелой болезни и смерти матери Этери. По словам специалиста, вместо благодарности от подопечной она получила «странный уход».

Полина Шелепень, завершившая карьеру в 19 лет, также работала с Тутберидзе. Она завоевала две серебряные медали юниорских финалов Гран-при.

Полина не отрицает, что между ней и тренером возникали спорные ситуации, а последний сезон и вовсе «складывался тяжело в плане отношений».

«У нас были конфликтные ситуации, и я, как вспыльчивый человек, могла иногда уйти с тренировки… Потом мы поехали на сбор в Новогорск, где все это продолжалось. В какой-то момент я подумала, что не хочу больше ругаться. Никакого прогресса от этого нет все равно», — рассказала Шелепень.

17-летняя Полина Цурская стала еще одной спортсменкой, кто захотел покинуть группу Этери. Это случилось через две недели после ухода Евгении Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Полина занималась в группе Тутберидзе с 2013 года. Вместе с ней в сезоне-2015/16 Цурская завоевала золото юношеской Олимпиады, а также выиграла первенство России среди юниоров и финал юниорского Гран-при.

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«В группе Этери у нас все шло на каком-то постоянном соревновании, на соперничестве. Мне это не очень подходит», — заявила Полина.

Вслед за Цурской и Медведевой группу покинула Дарья Паненкова. Она сама уехала со сборов команды в Новогорске, в какой-то момент отказавшись тренироваться под руководством Тутберидзе.

«Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Больше ничего о ней мы не знаем», — прокомментировал ситуацию хореограф группы Даниил Глейхенгауз.