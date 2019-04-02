Фигурист Лазукин заменил Коляду в составе сборной России на командный Кубок мира

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Отмечается, что Коляда пропустит турнир по медицинским показаниям — у фигуриста случился рецидив гайморита. По этой же причине Коляда мог сняться с чемпионата России в Саранске, который прошел в декабре прошлого года. Однако в итоге спортсмен решил выступить на национальном первенстве и занял второе место.

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21-летний Лазукин впервые в карьере примет участие в командном Кубке мира. В марте он дебютировал на чемпионате мира, который также прошел в Японии, где стал 10-м. Изначально Лазукин числился запасным, но позднее был включен в основной состав российской сборной вместо Максима Ковтуна.