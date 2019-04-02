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13:10 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Лазукин заменил Коляду в составе сборной России на командный Кубок мира

ТАСС, 2 апреля. Фигурист Андрей Лазукин заменил Михаила Коляду в заявке сборной России на командный Кубок мира в японской Фукуоке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Отмечается, что Коляда пропустит турнир по медицинским показаниям — у фигуриста случился рецидив гайморита. По этой же причине Коляда мог сняться с чемпионата России в Саранске, который прошел в декабре прошлого года. Однако в итоге спортсмен решил выступить на национальном первенстве и занял второе место.

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21-летний Лазукин впервые в карьере примет участие в командном Кубке мира. В марте он дебютировал на чемпионате мира, который также прошел в Японии, где стал 10-м. Изначально Лазукин числился запасным, но позднее был включен в основной состав российской сборной вместо Максима Ковтуна.

По регламенту Кубка мира каждая команда состоит из двух мужчин и двух женщин в одиночном катании, одной спортивной пары и одного танцевального дуэта, спортсмены будут исполнять два вида программы — короткую и произвольную. В одиночных соревнованиях спортсмены получат от 1 до 12 баллов (12 баллов за первое место, 1 балл — за 12-е), а пары и танцевальные дуэты — от 7 до 12 баллов. Набранные баллы всех спортсменов команды суммируются и определяют итоговый результат. Кубок мира по фигурному катанию в Фукуоке пройдет с 11 по 14 апреля.

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