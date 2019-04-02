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13:34 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Лазукин срочно оформляет визу в Японию для участия в командном Кубке мира

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Победитель финала Кубка России — 2019 фигурист Андрей Лазукин начал срочное оформление визы, чтобы вылететь в японскую Фукуоку на командный Кубок мира. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.

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Кубок мира пройдет с 11 по 14 апреля. Во вторник Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что Михаил Коляда пропустит старт в Японии из-за болезни, его заменит Лазукин.

«В пожарном порядке занимаемся оформлением визы», — сказал Мишин.

Это второй крупный старт в сезоне, где 21-летний Лазукин выйдет на замену. В марте он дебютировал на чемпионате мира, где по состоянию здоровья не смог выступить Максим Ковтун.

По регламенту Кубка мира каждая команда состоит из двух мужчин и двух женщин в одиночном катании, одной спортивной пары и одного танцевального дуэта. В составе сборной России, помимо Лазукина, выступят Александр Самарин, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Наталья Забияко и Александр Энберт (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).

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