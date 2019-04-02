Этери Тутберидзе раскрыла секрет успеха Элизабет Турсынбаевой

«Генетически они более координированные. Они, как правило, не слишком высокие, им несколько проще бороться с лишним весом. То, что они научились делать к 12−13 годам, они могут пронести всю карьеру, потому что тратят меньше сил на борьбу с телом. У них другое воспитание. Они доверяют тренеру по умолчанию. Взять вот, например, спортсменку из Казахстана — Элизабет Турсынбаеву. В 19 лет мы с ней восстановили четверной сальхов. Она особо вопросов не задавала — “Лиза, надо идти делать. — Хорошо”», — сказала тренер.

«Вот, как-то так. А с нашими спортсменами так бы не получилось. В начале нужно было бы убедить родителя, что это надо делать. Еще не факт, что можно убедить. Какие-то родители считают, что они и без этого прекрасны. Выходит, что будто некая борьба. Как бросаешь мячик, он к тебе обратно приходит. Ты говоришь, а тебе в ответ — “Я не сегодня, завтра”. Наших девочек труднее подводить на какие-то прыжки, чем девочек с востока на какие-то прыжки, чтобы они что-то пробовали, повторяли. Возможно, прокатав программу, мы видим, что там были какие-то ошибки и мы говорим — “Нужно перекатать”. Если это касается спортсмена с востока, она скажет — “Да, хорошо”. Если нашего спортсмена, то есть вероятность, что перекатает так, что мы еще пожалеем, что дали это задание», — заключила тренер.