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15:58 (мск), источник: Vesti.kz

Этери Тутберидзе раскрыла секрет успеха Элизабет Турсынбаевой

Заслуженный тренер Российской Федерации по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью Владимиру Познеру на «Первом канале» рассказала о том, в чем секрет высоких результатов спортсменов азиатского происхождения, приведя в пример казахстанку Элизабет Турсынбаеву.

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На прошедшем в Сайтаме (Япония) чемпионате мира-2019 Турсынбаева завоевала «серебро», уступив только другой ученице Тутберидзе — Алине Загитовой. При этом казахстанка стала первой в истории фигурного катания, кому удалось успешно исполнить четверной сальхов на взрослых соревнованиях.

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«Генетически они более координированные. Они, как правило, не слишком высокие, им несколько проще бороться с лишним весом. То, что они научились делать к 12−13 годам, они могут пронести всю карьеру, потому что тратят меньше сил на борьбу с телом. У них другое воспитание. Они доверяют тренеру по умолчанию. Взять вот, например, спортсменку из Казахстана — Элизабет Турсынбаеву. В 19 лет мы с ней восстановили четверной сальхов. Она особо вопросов не задавала — “Лиза, надо идти делать. — Хорошо”», — сказала тренер.

«Вот, как-то так. А с нашими спортсменами так бы не получилось. В начале нужно было бы убедить родителя, что это надо делать. Еще не факт, что можно убедить. Какие-то родители считают, что они и без этого прекрасны. Выходит, что будто некая борьба. Как бросаешь мячик, он к тебе обратно приходит. Ты говоришь, а тебе в ответ — “Я не сегодня, завтра”. Наших девочек труднее подводить на какие-то прыжки, чем девочек с востока на какие-то прыжки, чтобы они что-то пробовали, повторяли. Возможно, прокатав программу, мы видим, что там были какие-то ошибки и мы говорим — “Нужно перекатать”. Если это касается спортсмена с востока, она скажет — “Да, хорошо”. Если нашего спортсмена, то есть вероятность, что перекатает так, что мы еще пожалеем, что дали это задание», — заключила тренер.

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