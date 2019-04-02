Медведева опубликовала новые фотографии из Японии
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми фотографиями из Японии.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми фотографиями из Японии.
На опубликованных снимках российская фигуристка позирует на фоне цветущей сакуры.
На завершившемся в Японии чемпионате мира Медведева выиграла бронзовую медаль. По окончании турнира фигуристка осталась в Стране восходящего солнца.