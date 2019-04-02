«Рецидив болезни»: бойфренд выехал за Туктамышевой в Японию

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В составе сборной России на командный чемпионат мира (КЧМ) произошли неожиданные изменения. На сайте Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) появилось сообщение о том, что вместо Михаила Коляды в Японию отправится Андрей Лазукин.

«Призер чемпионатов мира и Европы Коляда не выступит на командном турнире из-за болезни — рецидива гайморита. На соревнованиях в японской Фукуоке Коляду заменит Лазукин, который дебютировал на чемпионате мира в Сайтаме и занял десятое место», — гласит заявление федерации.

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Таким образом, на КЧМ в турнире мужчин-одиночников Россию представят Лазукин и Александр Самарин.

Напомним, Коляда уже испытывал похожие проблемы со здоровьем, когда подхватил синусит в декабре 2018 года, прямо накануне чемпионата России, — важного турнира, на котором проходил отбор на первенство Европы. Кроме того, итоги ЧР оказывают большое влияние на формирование состава на главный старт сезона — чемпионат мира. Можно представить, насколько нежелательно для Коляды было пропускать эти соревнования.

«Подготовка к чемпионату России немного сбилась с курса… И такое случается. Планируешь поехать, а оказываешься в больнице. К сожалению, участие в соревнованиях пока под вопросом. Лечитесь вовремя, друзья!» — написал тогда фигурист у себя в инстаграме, сопроводив пост фотографией с забинтованным носом.

Однако ученик Валентины Чеботаревой все же смог выступить через боль и занял второе место.

«На чемпионате России был переломный момент — Миша катался и страдал от боли. Это заставило его задуматься», — заявила тогда известный тренер Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

Однако ради командного чемпионата мира Коляда, видимо, решил не мучать свой организм, тем более что основной сезон уже завершился, а КЧМ не имеет такого солидного статуса, чтобы из-за него рисковать здоровьем.

На этот раз фигурист даже не стал предупреждать своих фанатов о снятии с турнира в соцсетях.

Впрочем, стоит отметить, что кое в чем Коляда все же потеряет. Дело в том, что ради привлечения топовых спортсменов на основанный только в 2009 году турнир организаторы командного ЧМ не жалеют денег.

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Призовой фонд соревнований составляет $1 млн.

Победившая команда получает $200 тысяч, занявшая второе место — $170 тысяч, а бронзовые призеры — $160 тысяч.

Остальные средства распределяются между командами, не вошедшими в топ-3 (всего в турнире принимают участие шесть сборных).

Однако россиян эта опция вряд ли должна волновать, потому что с таким составом, как у нас, опуститься ниже второго места практически невозможно.

Таким образом, участники соревнований получат неплохие призовые.

К тому же их наградят дополнительно за участие в показательных выступлениях — одиночники, например, получат по $10 тысяч.

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Нетрудно догадаться, что для Лазукина приглашение на командный чемпионат мира — это приятный подарок судьбы, причем уже второй за месяц. Ранее ученик Алексея Мишина неожиданно заменил травмированного Максима Ковтуна в составе сборной на чемпионат мира. Там ему удалось выступить неплохо для своего уровня и занять десятое место.

По сути, Лазукин стал единственным одиночником сборной, который не допустил срывов, в то время как Коляда и Самарин наделали немало грубых ошибок.

Однако из-за недостаточно высокого уровня сложности программ Андрей лишь замкнул десятку лучших.

На КЧМ его также ждет серьезная конкуренция. Там будет и победитель ЧМ-2019 американец Нэйтан Чен, и бронзовый призер этого турнира Винсент Чжоу (тоже из США), и сильный японец Шома Уно, и зажегший в этом сезоне итальянец Маттео Риццо.

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Всего в турнире мужчин примут участие 19 человек. Уж здесь-то Лазукин должен подняться выше десятого места.

К тому же его должно изрядно вдохновить присутствие рядом возлюбленной — Елизаветы Туктамышевой.

Скорее всего, это первый случай в истории КЧМ, когда в нем принимает участие пара. Во время мартовского чемпионата мира в японской Сайтаме Елизавета активно поддерживала своего молодого человека и выкладывала в инстаграме пост со словами «Андрюшка, молодец!».

Нет сомнений, что теперь влюбленные будут помогать друг другу во время турнира.

С учетом внесения Лазукина в заявку состав сборной России на командный чемпионат мира выглядит так:

Мужчины: Андрей Лазукин, Александр Самарин;

Женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева;

Пары: Наталья Забияко / Александр Энберт;

Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов.