«Нет мотивации»: Тарасова рассказала, кто ее разочаровал на ЧМ в Японии

«Разумеется на чемпионате мира порадовала Алинка Загитова. И Женя Медведева очень порадовала. Обе эти девочки уже с судьбой. Вообще, все наши девчонки порадовали. А вот мальчики расстроили. И не потому, что они так, я бы сказала, бездарно катались. Не потому, что где-то упали и что-то не сделали. А потому, что у Коляды, например, абсолютно нет мотивации. Человек, который мог бы спокойно прыгать 3−4 четверных прыжка, этого не делает. И у него даже в мыслях этого нет! Он вполне доволен своим катанием — все его интервью после произвольной программы подтверждают это», — цитирует специалиста «Аргументы и Факты».