«Нет мотивации»: Тарасова рассказала, кто ее разочаровал на ЧМ в Японии
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Тренер Татьяна Тарасова рассказала, кто из российских фигуристов больше всего ее разочаровал на завершившемся в Японии чемпионате мира.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Тренер Татьяна Тарасова рассказала, кто из российских фигуристов больше всего ее разочаровал на завершившемся в Японии чемпионате мира.
Тарасова отметила, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева полностью оправдали ее ожидания, однако она разочарована выступлением мужчин, в частности прокатом Михаилы Коляды.
«Разумеется на чемпионате мира порадовала Алинка Загитова. И Женя Медведева очень порадовала. Обе эти девочки уже с судьбой. Вообще, все наши девчонки порадовали. А вот мальчики расстроили. И не потому, что они так, я бы сказала, бездарно катались. Не потому, что
Коляда занял итоговое шестое место, Андрей Лазукин — десятое, Александр Самарин — 12-е. Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.