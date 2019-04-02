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18:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Нет мотивации»: Тарасова рассказала, кто ее разочаровал на ЧМ в Японии

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Тренер Татьяна Тарасова рассказала, кто из российских фигуристов больше всего ее разочаровал на завершившемся в Японии чемпионате мира.

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Тарасова отметила, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева полностью оправдали ее ожидания, однако она разочарована выступлением мужчин, в частности прокатом Михаилы Коляды.

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«Разумеется на чемпионате мира порадовала Алинка Загитова. И Женя Медведева очень порадовала. Обе эти девочки уже с судьбой. Вообще, все наши девчонки порадовали. А вот мальчики расстроили. И не потому, что они так, я бы сказала, бездарно катались. Не потому, что где-то упали и что-то не сделали. А потому, что у Коляды, например, абсолютно нет мотивации. Человек, который мог бы спокойно прыгать 3−4 четверных прыжка, этого не делает. И у него даже в мыслях этого нет! Он вполне доволен своим катанием — все его интервью после произвольной программы подтверждают это», — цитирует специалиста «Аргументы и Факты».

Коляда занял итоговое шестое место, Андрей Лазукин — десятое, Александр Самарин — 12-е. Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.

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