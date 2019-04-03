Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Ростов
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Эмполи
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:30
Эйбар
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Уэска
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Манчестер Сити
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
СПАЛ
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Фрозиноне
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:30
Валенсия
Реал
Хоккей. НХЛ
4.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
4.04
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс4
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш6
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз6
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд5
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз1
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс4
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз4
Питтсбург Пингвинз1
Все события
Фоторепортажи
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
12Алина Кабаева: где она сейчас?
15:50 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Коляда поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне

ТАСС, 3 апреля. Российский фигурист Михаил Коляда поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2018/19. Об этом спортсмен сообщил в среду в своем Instagram.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее во вторник у 24-летнего фигуриста диагностировали рецидив гайморита. По этой причине спортсмен пропустит командный Кубок мира, который пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля. Андрей Лазукин заменил Коляду в заявке сборной России на турнир. В данный момент Коляда восстанавливается от болезни.

«Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам за их поддержку на протяжении всего сезона. Так уж случилось, что закончился мой соревновательный сезон на весьма неприятной ноте, я снова оказался в больнице с обострением старых болячек. Сейчас главной задачей является восстановление, после выписки из больницы буду думать над следующим сезоном и новыми программами», — написал Коляда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Коляда является обладателем серебряной награды Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании. Также фигурист является двукратным чемпионом России, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером первенства Европы и серебряным призером командного Кубка мира. В текущем сезоне на чемпионате мира в Сайтаме спортсмен стал шестым, показав лучший результат среди россиян, а на чемпионате России Коляда занял второе место.

 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Нападение на Уткина: при чем тут Черчесов?
Бразилец покинул «Спартак» и обрадовался
Хованцев: Пресса в сезоне порой биатлонистов просто разлагала
«Бешикташ» готов заплатить за игрока ЦСКА €17 млн
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Ефимовой — 27! Лучшие кадры самой красивой пловчихи мира (фото)
Макгрегора раскритиковали за оскорбление жены Нурмагомедова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь