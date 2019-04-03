Фигурист Коляда поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне
ТАСС, 3 апреля. Российский фигурист Михаил Коляда поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2018/19. Об этом спортсмен сообщил в среду в своем Instagram.
ТАСС, 3 апреля. Российский фигурист Михаил Коляда поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2018/19. Об этом спортсмен сообщил в среду в своем Instagram.
Ранее во вторник у 24-летнего фигуриста диагностировали рецидив гайморита. По этой причине спортсмен пропустит командный Кубок мира, который пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля. Андрей Лазукин заменил Коляду в заявке сборной России на турнир. В данный момент Коляда восстанавливается от болезни.
«Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам за их поддержку на протяжении всего сезона. Так уж случилось, что закончился мой соревновательный сезон на весьма неприятной ноте, я снова оказался в больнице с обострением старых болячек. Сейчас главной задачей является восстановление, после выписки из больницы буду думать над следующим сезоном и новыми программами», — написал Коляда.
Коляда является обладателем серебряной награды Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании. Также фигурист является двукратным чемпионом России, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером первенства Европы и серебряным призером командного Кубка мира. В текущем сезоне на чемпионате мира в Сайтаме спортсмен стал шестым, показав лучший результат среди россиян, а на чемпионате России Коляда занял второе место.