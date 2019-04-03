Погорилая — о раздевании Туктамышевой на льду: Где здесь фигурное катание?

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос журналиста, который отметил эффектность номера Туктамышевой, Погорилая заявила, что в «стриптизе» на льду нет фигурного катания.

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«Я не считаю, что я сказала что-то неправильное. Открывать на публике нижнее белье. Ну ладно бы это эстетически было красиво! Где здесь фигурное катание?», — заявила спортсменка в интервью Sport24.

Ранее Погорилая заявила, что не смогла бы раздеться на льду и не считает это приличным.