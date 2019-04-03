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21:06 (мск), источник: Р-Спорт

Погорилая — о раздевании Туктамышевой на льду: Где здесь фигурное катание?

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая заявила, что не считает критику номера Елизаветы Туктамышевой с раздеванием на льду необоснованной.

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Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос журналиста, который отметил эффектность номера Туктамышевой, Погорилая заявила, что в «стриптизе» на льду нет фигурного катания.

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«Я не считаю, что я сказала что-то неправильное. Открывать на публике нижнее белье. Ну ладно бы это эстетически было красиво! Где здесь фигурное катание?», — заявила спортсменка в интервью Sport24.

Ранее Погорилая заявила, что не смогла бы раздеться на льду и не считает это приличным.

«Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?», — отмечала спортсменка.

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