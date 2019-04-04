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11:37 (мск), источник: Р-Спорт

Траньков о деле Кокорина и Мамаева: Мои прегрешения на пожизненное тянут

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

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В начале октября прошлого года нападающий «Зенита» Александр Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

«Молчал по Кокорину и Мамаеву. Но сейчас вдруг подумал, что мои прегрешения прошлые на пожизненное тянут, с таким судом гуманным, как у нас… стало страшновато даже», — написал Траньков в аккаунте Twitter.

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Накануне пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Кокорину и Мамаеву. К нынешнему дню спортсмены и два их друга провели в СИЗО без малого полгода.

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