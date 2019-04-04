Вернувшаяся от Орсера к Тутберидзе фигуристка сравнила работу двух тренеров

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Турсынбаева назвала Орсера профессионалом, однако отметила, что ей не подошли его методы работы.

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По ее словам, в Канаде результат зависит от спортсмена, а тренер его только поддерживает. Фигуристка рассказала, что Орсер всегда был доволен ее выступлениями и никогда не ругался.

Турсынбаева поделилась, что, уехав в Канаду, она скучала по Тутберидзе и хотела вернуться в Россию. Тренер приняла ее обратно. «Тутберидзе — честный человек, она напрямую все говорит спортсмену — не только в отношении того, что происходит на льду, но и в отношении внешности. Она говорит все честно», — отметила спортсменка.

Турсынбаева перешла в группу к Тутберидзе в 2018 году, покинув команду Орсера — нынешнего тренера Евгении Медведевой. После возвращения в Россию фигуристка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Японии, первой в истории выполнив четверной сальхов во взрослых соревнованиях.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VXak--w14aQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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