Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев2
Авангард3
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Кьево
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:30
Леганес
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал Сосьедад
Бетис
Хоккей. НХЛ
5.04
Баффало Сэйбрз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
5.04
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
5.04
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.04
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
5.04
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
5.04
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
5.04
Сент-Луис Блюз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
5.04
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
5.04
Миннесота Уайлд
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
5.04
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
5.04
Эдмонтон Ойлерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
5.04
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм Дакс3
Калгари Флэймз1
Все события
Фоторепортажи
18Мамаев и Кокорин в наручниках улыбались журналистам
16Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
17:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Вернувшаяся от Орсера к Тутберидзе фигуристка сравнила работу двух тренеров

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева в интервью YouTube-каналу «Честная жизнь» сравнила работу тренеров Брайана Орсера и Этери Тутберидзе.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Турсынбаева назвала Орсера профессионалом, однако отметила, что ей не подошли его методы работы.

Читайте также
Этери Тутберидзе раскрыла секрет успеха Элизабет Турсынбаевой

По ее словам, в Канаде результат зависит от спортсмена, а тренер его только поддерживает. Фигуристка рассказала, что Орсер всегда был доволен ее выступлениями и никогда не ругался.

Турсынбаева поделилась, что, уехав в Канаду, она скучала по Тутберидзе и хотела вернуться в Россию. Тренер приняла ее обратно. «Тутберидзе — честный человек, она напрямую все говорит спортсмену — не только в отношении того, что происходит на льду, но и в отношении внешности. Она говорит все честно», — отметила спортсменка.

Турсынбаева перешла в группу к Тутберидзе в 2018 году, покинув команду Орсера — нынешнего тренера Евгении Медведевой. После возвращения в Россию фигуристка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Японии, первой в истории выполнив четверной сальхов во взрослых соревнованиях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смотрите также: Алина Загитова — чемпионка мира!

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Алина Загитова — чемпионка мира!
 Нурмагомедов ответил Макгрегору за оскорбления жены
Российский хоккеист сравнил жизнь в США и России
Почему лучшие футбольные клубы не ведут борьбу за Кубок России
Главный тренер сборной Англии получил Орден Британской империи
Уткин: Зачем столько держать в СИЗО Кокорина и Мамаева?
Роналду проиграл судебное дело немецкому журналу Spiegel
Сын Зидана в воротах «Реала»: блат или заслуженная награда?
Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
Что потребуется начинающему бегуну
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь