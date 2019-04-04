Американская угроза: кто бросит вызов российским фигуристкам
Очень скоро у россиянок и японок появится серьезная соперница из США.
Очень скоро у россиянок и японок появится серьезная соперница из США.
Три сильнейших юниорки мира — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная — в будущем сезоне начнут соревноваться среди взрослых. Однако на смену им идет новая волна спортсменок, которые не только не будут уступать им по сложности контента, но и, вероятно, даже превзойдут. И речь не только о россиянках. Потому что сейчас главная восходящая звезда женского одиночного катания имеет американский паспорт и китайские корни.
Алисе Лю всего 13 лет, но она уже является автором сразу нескольких рекордов. Она — самая молодая чемпионка США среди взрослых. В январе Лю выиграла проходившее в Детройте первенство страны, оставив позади и Брэди Теннелл, и Мэрайю Белл. До этого достижение принадлежало олимпийской чемпионке-1998 Таре Липински, в 1997 году ставшей первой в возрасте 14 лет.
Кроме того, Лю — самая юная фигуристка в истории, которая успешно выполнила тройной аксель на международных стартах. Она сделала это в августе прошлого года на турнире в Бангкоке за несколько дней до своего 13-летия.
На чемпионате США в январе Лю чисто сделала уже три тройных акселя — один в короткой программе и два произвольной, один из которых в каскаде с двойным тулупом. Почти то же самое делает японка Рика Кихира, только тулуп в каскаде у нее тройной, а не двойной.
Впрочем, на тренировках американка делает «3−3» как у Кихиры. И даже вещи покруче, показывая, что ее потенциал очень велик. В апреле 2018-го она сделала каскад «тройной
Кроме того, Лю разучивает и четверные прыжки. Например, в марте она на тренировке сделала четверной флип. «Она как губка. Она хочет больше, больше, еще больше», — говорит тренер Лю Лаура Липетски.
Американка — целеустремленная девочка, о чем говорят несколько ее цитат из интервью NBC.
«После того, как я выиграла чемпионат США среди юниоров, мне не хотелось оставаться на этом уровне еще два года. Я хочу получать необходимый опыт, соревнуясь с лучшими взрослыми фигуристками».
Иногда я чувствую себя такой уставшей. Например, думаю: «О боже мой, я делаю тройной аксель, не так много фигуристок в мире могут это». Но затем я говорю себе: «Стоп, ты еще не самая лучшая фигуристка в мире. Пока еще не самая лучшая.
«Я всегда думаю о победе. Никогда не отправляюсь на соревнования, надеясь просто на медаль, я всегда стремлюсь стать первой, даже если это кажется невозможным».
«Я никогда не катаюсь для того, чтобы проиграть».
После победы на чемпионате США Лю стала национальной звездой. Например, она побывала в гостях на «Вечернем шоу» Джимми Фаллуна — одного из самых известных американских телеведущих (его передача — некий аналог нашего «Вечернего Урганта», куда, кстати, приглашали и Трусову с Щербаковой и Косторной), показав, что, несмотря на возраст, готова и к этой стороне работы фигуриста.
У Лю необычная история и вне льда. Алиса — старшая из пяти детей. И, как и младшая сестра Селена, а также тройняшки Джулия, Джошуа и Джастин, родилась от суррогатной матери. Ее отец Артур Лю воспитывает их в одиночку.
«Мне всегда хотелось иметь детей. И мне было уже почти 40 лет. Об обстоятельствах ее рождения я сказал Алисе пять лет назад, когда она спросила меня, почему она не похожа на других китайских детей. Она не была сильно удивлена и поняла все правильно», — рассказывал он San Francisco Chronicle.
Артур — адвокат из Окленда (штат Калифорния). Он перебрался в США из Китая в середине в 1991 году, когда ему было 25. Приехав, получил степень МВА и начал практику. Именно Артур, большой поклонник Мишель Кван, отвел Алису на каток, когда той было пять лет. Сейчас он старается совмещать работу и поездки с дочерью на соревнования. С другими детьми Артуру сначала помогала управляться мать, специально приехавшая из Китая в Калифорнию, а сейчас, когда она вернулась в домой, помогают подруга и друзья.
«Алиса ведет совершенно нормальную жизнь. У нее много друзей, иногда она даже остается у них ночевать. Я стараюсь, чтобы у нее была обычная жизнь», — говорит Артур.
Впрочем, учится Алиса в основном онлайн, занимаясь между тренировками в офисе своего отца, расположенном недалеко от катка. Кстати, по этой же программе учился бронзовый призер ЧМ-2019 Винсент Чжоу. Да и вообще, как показывает пример Натана Чена, совмещать серьезную учебу (Чен — студент Йелля. — Прим. «СЭ») и кататься на высочайшем уровне вполне реально.
«В школе меня регулярно спрашивают, кем я собираюсь стать, так что я называю
Но пока ее основная цель — это фигурное катание. «Алиса — очень умная девочка и хорошо знает, для чего работает. Она очень хорошо понимает меня, и ее отец доверяет мне. Я знаю, когда нужно устроить легкий день, а когда надавить на нее. И это дает результат», — говорит Липетски.
Причина — возраст. На юниорские турниры под эгидой ISU можно заявляться, если тебе уже исполнилось 13 лет на 1 июля того года, когда начинается сезон. На взрослые — если тебе на 1 июля есть 15 лет.
Лю же родилась в августе и поэтому сможет дебютировать на международной арене только в следующем сезоне. Так бывает — например, Алина Загитова и Рика Кихира одногодки. Только россиянка появилась на свет 18 мая, японка — 21 июля. Родись она тремя неделями раньше, кто знает, как бы сложился олимпийский сезон и Игры-2018 в Пхенчхане.
Что касается взрослых турниров, то на них Лю сможет дебютировать только в сезоне-2021/22 — в год Олимпиады в Пекине.
«Немного обидно столько ждать. Но зато у меня будет больше времени на подготовку и тренировки до того момента, как я смогу соревноваться с лучшими фигуристками мира. И сейчас я больше думаю о том, как расти и прогрессировать дальше, а не о Олимпиаде», — сказала Лю San Francisco Chronicle.
Но уже сейчас вся Америка ждет, что она сможет в Пекине обыграть россиянок и японок и вернуть олимпийское золото в США.