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20:22 (мск), источник: Р-Спорт

Бутырская: Четверной Медведевой? Если не дано, Орсер не поможет

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Чемпионка мира 1999 года российская фигуристка Мария Бутырская оценила шансы Евгении Медведевой на исполнение четверных прыжков в новом сезоне.

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«Это не зависит от характера человека, тем более от характера тренера. Если человеку не дано, то тут ни палка Этери Тутберидзе, ни Орсер не поможет. Все зависит исключительно от спортсмена. От того, насколько он этого хочет. Я всегда говорю, если кто-то другой умеет это делать, значит, это возможно. Поэтому все зависит от Жени. Но прыжок должен быть хорошо поставленным», — цитирует ее слова «Спорт День за Днем».

«Понятно, что есть к чему стремиться. Останавливаться нельзя. Наши более молодые спортсменки уже выступают с несколькими четверными прыжками в программе. Женя — человек с характером, будет стремиться. Дождемся следующего сезона. Посмотрим, как все будет происходить… Уверена, что на тренировке мы сможем увидеть четверной, а вот увидим ли его в соревновательной части — не знаю», — добавила она.

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