Бутырская: Четверной Медведевой? Если не дано, Орсер не поможет

«Это не зависит от характера человека, тем более от характера тренера. Если человеку не дано, то тут ни палка Этери Тутберидзе, ни Орсер не поможет. Все зависит исключительно от спортсмена. От того, насколько он этого хочет. Я всегда говорю, если кто-то другой умеет это делать, значит, это возможно. Поэтому все зависит от Жени. Но прыжок должен быть хорошо поставленным», — цитирует ее слова «Спорт День за Днем».