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21:31 (мск), источник: Р-Спорт

Ягудин назвал Самодурову главным открытием года

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил восхищение прокатом Софьи Самодуровой на чемпионате мира, где россиянка заняла итоговое восьмое место.

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На чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме Самодурова набрала 208,58 балла по итогам обеих программ. По окончании проката фигуристка расплакалась. Она сорвала последний прыжок в каскаде двойной аксель — двойной тулуп — двойной риттбергер, сделав лишь один оборот риттбергера.

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«Что касается женского катания, Самодурова для меня — главное открытие этого года. Не знаю, как у нее все сложится дальше, но человек не сорвал ни одного элемента. Я такого не встречал никогда в жизни. Она сделала одну помарку на чемпионате мира из трех прыжков, но это совсем не то же самое, что сорвать тройной прыжок. Софья для меня — сенсация», — приводит его слова «Фонтанка».

«Она у меня спрашивала после чемпионата мира про низкие оценки: «Леша, ну почему так?» Я отвечал: «Подожди. На чемпионате Европы русские всегда на пьедестале. Но чемпионат мира — это совсем другое. Сейчас у тебя первый сезон. Люди привыкнут, увидят, что ты стабильна, и появится доверие», — добавил Ягудин.

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