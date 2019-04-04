Ягудин назвал Самодурову главным открытием года

«Что касается женского катания, Самодурова для меня — главное открытие этого года. Не знаю, как у нее все сложится дальше, но человек не сорвал ни одного элемента. Я такого не встречал никогда в жизни. Она сделала одну помарку на чемпионате мира из трех прыжков, но это совсем не то же самое, что сорвать тройной прыжок. Софья для меня — сенсация», — приводит его слова «Фонтанка».