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09:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист сборной России назвал фигурное катание кошмарным спортом

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов назвал фигурное катание кошмарным видом спорта. Интервью с игроком опубликовано на YouTube-канале LOOKYANOV.

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Источник: РИА "Новости"

Зырянов посетовал на то, что фигуристы к 18 годам заканчивают карьеру. «Он (спортсмен) никому не нужен», — заметил бывший игрок «Зенита». По его мнению, то же самое происходит в художественной гимнастике.

Уже в 16 лет надо на пенсию выходить, так как молодые подпирают, которые более маленькие, более стройненькие и могут добиваться медалей. Адский спорт.
Константин Зырянов
бывший футболист сборной России

30 марта трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выступила против участия юных фигуристок на взрослых соревнованиях. По ее мнению, тренеры «убивают» спортсменок, заставляя их выполнять четверные прыжки. Она привела пример Юлии Липницкой, которая в 15 лет стала олимпийской чемпионкой, а в 19 завершила карьеру.

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Зырянов — двукратный чемпион России в составе «Зенита». Также он выигрывал Кубок УЕФА. В составе сборной России Зырянов в 2008-м завоевал бронзу чемпионата Европы. В настоящее время он тренирует молодежный состав питерского клуба.

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