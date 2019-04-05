Бывший футболист сборной России назвал фигурное катание кошмарным спортом

Источник: РИА "Новости"

Зырянов посетовал на то, что фигуристы к 18 годам заканчивают карьеру. «Он (спортсмен) никому не нужен», — заметил бывший игрок «Зенита». По его мнению, то же самое происходит в художественной гимнастике.

Уже в 16 лет надо на пенсию выходить, так как молодые подпирают, которые более маленькие, более стройненькие и могут добиваться медалей. Адский спорт. Константин Зырянов бывший футболист сборной России

30 марта трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выступила против участия юных фигуристок на взрослых соревнованиях. По ее мнению, тренеры «убивают» спортсменок, заставляя их выполнять четверные прыжки. Она привела пример Юлии Липницкой, которая в 15 лет стала олимпийской чемпионкой, а в 19 завершила карьеру.

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