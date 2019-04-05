Зажгла в Сочи-2014 и сломалась: как Сотникова рухнула с Олимпа

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Приход в ЦСКА и конкуренция с Туктамышевой

Фигурным катанием Сотникова начала заниматься в четырехлетнем возрасте, когда пришла в детско-юношескую спортивную школу № 5 в Москве. Ее первым наставником стала Анна Патрикеева. Под ее руководством Аделина тренировалась четыре года, после чего перешла в школу ЦСКА, где ее под свой контроль взяла Инна Гончаренко. Однако их сотрудничество продлилось ровно год.

Эпохальным в карьере Сотниковой, считавшейся «вундеркиндом» отечественного фигурного катания, стал переход в группу Елены Буяновой.

Под ее руководством спортсменка добилась своих наивысших достижений и выучила сложнейшие на тот момент элементы. Так, уже в 13 лет Сотникова регулярно исполняла каскады тройной лутц + тройной риттбергер и тройной сальхов + тройной риттбергер. И все — в одной программе. В современном фигурном катании таким может похвастать еще одна россиянка Алина Загитова, выполняющая сложнейший каскад из тройных лутца и риттбергера, а тройной сальхов + тройной риттбергер показывает в своей произвольной программе Евгения Медведева.

Особое влияние на карьеру Сотниковой оказала и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая занималась хореографией юной фигуристки.

Первый успех пришел к Аделине уже в сезоне-2008/09, когда она выиграла и первенство России, и национальный чемпионат. Однако попасть на континентальный турнир не смогла по причине возрастного лимита, установленного Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Согласно регламенту, на международные юниорские соревнования допускались спортсмены, родившиеся раньше 1 июля. Сотниковой же не повезло на день — именно 1 июля является днем рождения фигуристки.

Ожидалось, что успешно выступить она сможет уже в следующем сезоне, однако провал на российских первенствах ей этого сделать не дал.

Зато сезон-2010/11 стал для российской спортсменки триумфальным. После победы на этапе Кубка России и национальном чемпионате Аделина выиграла два этапа юниорского Гран-при в Австрии и Великобритании, а также завоевала золото в финале.

Следующие два сезона ознаменовались соперничеством Сотниковой с Елизаветой Туктамышевой из группы прославленного тренера Алексея Мишина. В 2012 году подопечная Буяновой завоевала свое третье золото чемпионата России, а на следующий год триумф уже праздновала Туктамышева.

Олимпиада в Сочи

Еще в январе 2009 года Сотникова дала президенту России Владимиру Путину обещание стать олимпийской чемпионкой. Возможность исполнить его появилась в Сочи, и ею Аделина воспользовалась.

На Олимпиаде-2014 после короткой программы в личном турнире одиночниц Сотникова шла второй, уступая фигуристке из Южной Кореи Ким Юн А всего лишь 0,28 балла. Кореянка вышла в лидеры благодаря лучшим баллам за компоненты (чувство музыки, интерпретацию образа, артистизм, красивые переходы между элементами. — «Газета.Ru»).

В произвольной программе Ким также стала лучшей по компонентам, однако существенно проиграла российской фигуристке в технических элементах. При этом оценки судей вызвали немало споров. Сотникова в своем прокате исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также прыгнула тройной флип, риттбергер в три оборота, дополнив его каскадом двойной аксель + тройной тулуп. Завершила свою программу Аделина каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной лутц и сольным акселем в два оборота.

Однако эксперты по итогам проката указали на недокрут у россиянки при тройном тулупе в первом каскаде, ошибку на флипе и ошибку на дорожке шагов. Корейцы по данному факту обратились с протестом, обвинив судей в несправедливой оценке проката россиянки, а также обратили внимание на судейский состав, где на решающую программу были заменены граждане США и Южной Кореи на представителей России и Украины.

Несмотря на это, Аделина выиграла произвольную программу, набрав 149,95 балла и 224,59 — в сумме. Таким образом, Сотникова стала первой в истории отечественного женского одиночного фигурного катания, кому удалось завоевать олимпийское золото в личном турнире.

Травма, спад и встреча с Плющенко

Постолимпийский сезон Сотникова была вынуждена пропустить полностью. Новоявленная чемпионка Игр была намерена начать новый соревновательный год с выступления на этапах Гран-при, однако серьезная травма ноги не дала ей этого сделать. Единственным турниром, участие в котором приняла Аделина, стал этап Кубка России в Сочи, в котором она победила с общей оценкой 196,31 балла.

Больной голеностоп поставил крест на карьере Сотниковой. Сезон-2015/16 стал последним соревновательным на данный момент в карьере фигуристки.

После этого спортсменка выходила на лед только в различных шоу.

В 2017 году Аделина предприняла попытку «перезагрузить» карьеру и уехала в академию Евгения Плющенко. Однако и тот в декабре прошлого года выразил мнение, что фигуристке пора повесить коньки на гвоздь. Сама Сотникова выразила мнение, что является жертвой не только своей травмы, с которой пытается разобраться до сих пор, но и сумасшедшего прогресса женского одиночного катания, где спортсменки в юном возрасте регулярно исполняют сложнейшие технические элементы и прыжки в четыре оборота.

Мне нравится, что наш спорт развивается. Но он сейчас как-то очень сильно начал развиваться в плане прыжковой части. Это, может быть, классно, но что будет к 18 годам? Никто не знает. Никто не застрахован от травм. Может, для девочек, которые эти прыжки отработали, четверные — это не too much. Не умею я эти четверные. Но я не сказала всем «пока» в спорте. Я не понимаю, чего мне хочется в жизни. Хочется ли возвращаться в колею, где сейчас монстры — в прямом смысле этого слова? Либо все-таки сказать «прощай»? Аделина Сотникова российская фигуристка

Судя по всему, Сотникова понимает, что повторить путь ее бывшей соперницы Туктамышевой не удастся. Если Елизавета в свои 22 года сумела восстановить тройной аксель и составить конкуренцию Загитовой и Евгении Медведевой, то чемпионка Сочи уже думает о тренерской деятельности.

«Может быть, мое призвание в будущем. Я буду тренером 100 процентов. Не знаю, когда им стану. Сейчас я все равно помогаю детям, а мне это приносит удовольствие», — сказала Аделина.