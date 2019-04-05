Медведева выучит два сложнейших прыжка

По мнению Орсера, именно эти элементы Медведевой будет освоить проще всего. При этом начнет россиянка с работы над сальховым. «Но это все будет в тренировочном процессе, до показа на официальных стартах далеко», — сказал Орсер. Также он отметил, что Медведева сумела перейти на новый тренировочный процесс.