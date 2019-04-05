Орсер: Между Медведевой и Брауном особая химия

«Медведева и Браун старательно работают, и между ними особая химия. Они оба новички, которые попали в незнакомую обстановку, но вместе им оказалось проще обрести комфорт. У нас дружный коллектив, и здесь Женя и Джейсон могут чувствовать себя в безопасности. У Жени есть Джейсон, а у Джейсона есть Женя, и это здорово. Они чудесные ребята. Да, они совсем разные, но похоже, что им удалось хорошо поладить друг с другом», — сказал Орсер в интервью Olympic Channel.