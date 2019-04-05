«Поразительно, что она выиграла чемпионат мира под таким давлением»: Вагнер — о Загитовой

— Я ценю все ее достижения, — написала Вагнер в своем Твиттере. — В этом году каждая фигуристка хотела ее обойти. Поразительно, что она стала чемпионкой мира под таким давлением! Мне показалось, что в прошлом году ее произвольная программа была несбалансированной, но она хорошо играла!