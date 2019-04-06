Ягудин: В чём секрет Тутберидзе? В жёсткости и дисциплине

«В чём секрет Тутберидзе? В жёсткости и дисциплине. И у неё, как мне кажется, есть система, по которой она тренирует. Не потому, что её нет у других. Но я никогда не поверю, что Чеботарёва, которая тренируют Коляду, проводит с ним жёсткие разговоры, что она может на него наорать. Вот отсюда, вероятно, и идут его неудачи. Я не призываю к жестокости, потому что это неправильно. Но жёсткость должна быть, потому что это мужики», — приводит слова Ягудина «Фонтанка».