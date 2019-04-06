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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Ягудин: В чём секрет Тутберидзе? В жёсткости и дисциплине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что секрет тренера Этери Тутберидзе заключается в жёсткости и дисциплине.

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«В чём секрет Тутберидзе? В жёсткости и дисциплине. И у неё, как мне кажется, есть система, по которой она тренирует. Не потому, что её нет у других. Но я никогда не поверю, что Чеботарёва, которая тренируют Коляду, проводит с ним жёсткие разговоры, что она может на него наорать. Вот отсюда, вероятно, и идут его неудачи. Я не призываю к жестокости, потому что это неправильно. Но жёсткость должна быть, потому что это мужики», — приводит слова Ягудина «Фонтанка».

Орали ли на меня Мишин и Тарасова? Мишин не орал, а Татьяна Анатольевна — жёсткий педагог. У неё есть жёсткость и система. Она жила спортсменами и делала всё для победы. Мишин больше профессор, больше по технике.

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