Ягудин: В чём секрет Тутберидзе? В жёсткости и дисциплине
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что секрет тренера Этери Тутберидзе заключается в жёсткости и дисциплине.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что секрет тренера Этери Тутберидзе заключается в жёсткости и дисциплине.
«В чём секрет Тутберидзе? В жёсткости и дисциплине. И у неё, как мне кажется, есть система, по которой она тренирует. Не потому, что её нет у других. Но я никогда не поверю, что Чеботарёва, которая тренируют Коляду, проводит с ним жёсткие разговоры, что она может на него наорать. Вот отсюда, вероятно, и идут его неудачи. Я не призываю к жестокости, потому что это неправильно. Но жёсткость должна быть, потому что это мужики», — приводит слова Ягудина «Фонтанка».
Орали ли на меня Мишин и Тарасова? Мишин не орал, а Татьяна Анатольевна — жёсткий педагог. У неё есть жёсткость и система. Она жила спортсменами и делала всё для победы. Мишин больше профессор, больше по технике.