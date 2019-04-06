Рекордсменка без золота: почему Слуцкая проваливала Олимпиады

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Раннее детство

Ирина Слуцкая, будущая прославленная фигуристка, родилась в 1979 году в Москве в семье преподавателя автомобильного техникума (отец) и инженера на автокомбинате (мать).

Фигурным катанием девочка начала заниматься в четыре года в Сокольниках для здоровья, а через год перебралась в школу «Москвич», причем, по легенде, это было ее собственное желание. Там тренером юной фигуристки стала Жанна Громова.

Под руководством этой наставницы Слуцкая провела всю свою спортивную карьеру! Удивительная верность для профессионального фигурного катания, где наставников меняют более-менее все (хотя бы в детстве).

Версию о том, что школу Громовой выбрала сама Ирина, косвенно подтверждает тот факт, что в детстве она убедила родителей разрешить ей не посещать детский сад, чтобы лучше распределить время и полноценно заниматься фигурным катанием.

И вообще, Слуцкую в детстве все вспоминают как крайне самостоятельного ребенка, который не терялся в отсутствие родителей.

Первые шаги

Тем не менее изначально тренеры сильно сомневались в том, что из девочки выйдет толк в профессиональном плане. Слуцкая не казалась перспективной. Ей не хватало пластичности.

Однако девочка смогла переубедить наставников, подчинив свою жизнь тренировкам и придерживаясь с юных лет диеты правильного питания, дабы иметь необходимую фигуру.

В итоге Ирина постепенно превратилась в спортсменку, воплощавшую на льду очень женственные образы и получавшую шикарные оценки за артистизм, при этом удивляя мир в техническом плане.

На протяжении всей своей карьеры Слуцкая двигала фигурное катание вперед, усложняя программы и выполняя каскады, которых никто не делал до нее.

Удивительно, но в детстве какое-то время ей удавалось без ущерба для фигурного катания даже посещать балетную и музыкальную школы, что помогло спортсменке в будущей карьере.

В 15 лет Ирина стала третьей на юниорском чемпионате мира, а через год выиграла на нем золото. Также в 16 лет в ее активе были бронзовая медаль со взрослого чемпионата России, пятое место чемпионата Европы и седьмая позиция на мировом первенстве.

Путь к успеху

В сезоне-1995/96 Слуцкой покорилась первая большая победа — золото чемпионата Европы, где она смогла выиграть у француженки Сурьи Бонали, которой уступала после короткой программы.

А вот оставшейся на континентальном первенстве третьей Марии Бутырской Ирина до того уступила на чемпионате страны, взяв лишь серебро. Кроме того, в том сезоне спортсменка завоевала еще и бронзу ЧМ, отстав только от американки Мишель Кван и китаянки Чэнь Лу.

В свой первый олимпийский цикл Слуцкая успела выиграть и следующий чемпионат Европы, а потом взять там серебро.

На Олимпиаде-1998 в Нагано россиянка неожиданно заняла лишь пятое место, уступив не только Кван и Лу, но и выигравшей золото американке Таре Липински, а также Бутырской, которая, в свою очередь, шла третьей после короткой программы, но в итоге осталась без медали — на четвертой строчке.

Совсем не удался подопечной Громовой постолимпийский сезон, где она выиграла бронзу в финале Гран-при, но затем осталась за чертой призеров национального чемпионата и не пробилась в состав сборной страны на главные старты.

Золотая эра

К сезону-1999/2000 Слуцкая провела внутреннюю перезагрузку, стала заметно артистичнее и — главное — добавила в свой технический арсенал каскады тройной лутц + тройной риттбергер и тройной сальхов + тройной риттбергер, которых тогда не делал вообще никто в мире.

С таким набором элементов Ирина уверенно выиграла финал Гран-при, чемпионат России и чемпионат Европы и только на чемпионате мира все же пропустила вперед Мишель Кван.

Проиграла Слуцкая Кван и в следующем году, зато обыграла американку и всех остальных на ЧМ-2002. Правда, то золото стало слабым утешением после поражения на Олимпиаде в Солт-Лейк Сити от юной американки Сары Хьюз, сразу же закончившей карьеру и не выступившей на мировом форуме.

Те Игры стали главным разочарованием для Ирины в ее профессиональной карьере. Она имела все шансы стать первой россиянкой, выигравшей Олимпиаду в женском катании.

После короткой программы она уступала Кван, но в произвольной обыграла американку и казалось, что станет олимпиоником. Однако выступавшая последней Хьюз подхватила упавшее было американское знамя и смогла превратить четвертое место после короткой программы в олимпийское золото.

Долгое время результаты тех соревнований возмущали российский мир фигурного катания и саму Слуцкую, однако в последние годы Ирина изменила позицию и сказала, что результат тех соревнований, скорее, справедлив.

Вторая олимпийская медаль

Вся спортивная жизнь Ирины Слуцкой — история про преодоление. Между Олимпийскими играми в Солт-Лейк-Сити-2002 и в Турине-2006 спортсменка получила тяжелое заболевание сосудов, которое смогла вылечить.

Россиянка не просто вернулась на лед, но снова вошла в элиту фигурного катания и в сезоне-2004/05 выиграла абсолютно все!

Казалось, что олимпийский сезон будет полностью ее. Звоночком прозвучало поражение от японки Мао Асады в финале Гран-при, но спортсменка из Страны восходящего солнца даже не смогла отобраться на Игры, а Слуцкая уверенно выиграла чемпионат Европы.

Олимпиада в Турине должна была стать звездным часом и венцом карьеры спортсменки, но вместо этого принесла разочарование.

Конечно, для многих и бронзовая олимпийская медаль стала бы большим счастьем, но только не для Слуцкой.

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Уже в короткой программе стало понятно, что драка за золото будет просто невероятной. Выиграла ее Коэн, которая покорила судей своим артистизмом.

Правда, имевшая самую технически сложную программу Слуцкая отстала всего на 0,03 балла, а в 0,70 позади располагалась опасная японка Сидзука Аракава.

В произвольной программе первой каталась Коэн, которая выглядела нервной. Возможно, это было связано с полученной ей травмой паха. Так или иначе, американка упала сразу же на тройном лутце, а затем сделала степ-аут на тройном флипе.

Оставшуюся часть программы она откатала чисто, сумев собраться, но этого оказалось недостаточно. Считавшаяся андердогом и выступавшая следующей Аракава выполнила программу, включившую в себя пять тройных прыжков, чисто и получила лучшие баллы и за технику, и за компоненты.

Помешать ей выиграть золото теперь могла только закрывавшая программу соревнований Слуцкая, но ее прокат включил в себя только четыре тройных прыжка, причем не все она исполнила идеально, что привело ее на бронзовую ступень пьедестала.

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После спорта

Вот так, на минорной ноте, закончилась на самом деле блестящая спортивная карьера отличной фигуристки и очень сильного человека.

В истории фигурного катания она осталась не только «неудачницей» Олимпиад, так и не сумевшей выиграть золота, но и рекордсменкой по победам на чемпионатах Европы (семь раз), первой спортсменкой, прыгнувшей каскад 3−3−2, а также одной из четырех одиночниц, получивших на соревнованиях по старой системе 6,0 за технику.

После спорта Ирина не прекратила бурную деятельность и приняла участие во множестве различных фигурных шоу, в том числе и на телевидении, где вместе с Алексеем Ягудиным вела «Ледниковый период».

Фигуристка снималась в кино, играла в театре, ее именем назвали школу фигурного катания, а теперь Слуцкая является депутатом Московской городской думы от «Единой России».