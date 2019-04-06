Тарасова послала к черту раскритиковавшего фигурное катание футболиста

«Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать. Я не участвую в этих кошмарных дебатах — кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошел к чертовой матери. Все!» — заявила Тарасова.