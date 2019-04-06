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16:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова послала к черту раскритиковавшего фигурное катание футболиста

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась относительно критики бывшего футболиста петербургского «Зенита» Константина Зырянова в адрес фигурного катания. Ее слова приводит Национальная служба новостей.

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Источник: РИА "Новости"

«Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать. Я не участвую в этих кошмарных дебатах — кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошел к чертовой матери. Все!» — заявила Тарасова.

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Зырянов назвал фигурное катание адским видом спорта. По словам экс-футболиста, спортсменкам уже с 17 лет приходится уходить на пенсию. До него против участия юных фигуристок во взрослых соревнованиях выступали депутат Госдумы Ирина Роднина и олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Зырянов — двукратный чемпион России в составе «Зенита». Также он выигрывал Кубок УЕФА. В составе сборной России Зырянов в 2008-м завоевал бронзу чемпионата Европы. В настоящее время он тренирует молодежный состав сине-бело-голубых.

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