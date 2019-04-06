Елена Буянова рассказала, что Сотскова продолжит работать с другим тренером

Источник: РИА "Новости"

Под руководством Буяновой Сотскова тренировалась на протяжении трех последних лет, дважды став за это время призером чемпионата России. В сезоне-2017/18 фигуристка дважды становилась второй на этапах Гран-при, выиграла серебро в Финале серии и завоевала право выступить во всех главных стартах, включая Олимпийские игры в Пхенчхане, где показала восьмой результат. Прошедший сезон стал для фигуристки провальным — на чемпионате страны она осталась 16-й.

«Мы с Машей пришли к выводу, что наши рабочие отношения исчерпали себя, исчезло взаимопонимание. В этом случае просто нет смысла продолжать совместную работу. Маша приняла решение перейти к тренеру нашего же клуба Светлане Соколовской. Я же искренне ей желаю добиться под руководством нового тренера более высоких результатов, чем те, что были достигнуты за время нашей совместной работы», — сказала Буянова.

Смотрите также: Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях