Елена Буянова рассказала, что Сотскова продолжит работать с другим тренером
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Российская одиночница Мария Сотскова приняла решение продолжить карьеру в группе Светланы Соколовской, сообщила РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Российская одиночница Мария Сотскова приняла решение продолжить карьеру в группе Светланы Соколовской, сообщила РИА Новости
Под руководством Буяновой Сотскова тренировалась на протяжении трех последних лет, дважды став за это время призером чемпионата России. В сезоне-2017/18 фигуристка дважды становилась второй на этапах
«Мы с Машей пришли к выводу, что наши рабочие отношения исчерпали себя, исчезло взаимопонимание. В этом случае просто нет смысла продолжать совместную работу. Маша приняла решение перейти к тренеру нашего же клуба Светлане Соколовской. Я же искренне ей желаю добиться под руководством нового тренера более высоких результатов, чем те, что были достигнуты за время нашей совместной работы», — сказала Буянова.
Смотрите также: Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях