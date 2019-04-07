«Толстая и бесперспективная»: история падения Бутырской

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Американские горки

Фигурным катанием урожденная москвичка Мария Бутырская начала заниматься в пять лет. Изначально она пошла в спортивный клуб «Вымпел», располагающийся в Левобережном районе столицы.

Очень быстро стало понятно, что для такого таланта в обычной секции, где спортом занимаются для здоровья, а катаются лишь зимой на открытом льду, тесно.

Мария перебралась в спортшколу ЦСКА и там сразу же начала выигрывать все детские старты. Так продолжалось до декрета ее тренера, после чего в новой группе наставник совсем иначе оценивал перспективы девочки.

По рассказам самой Бутырской, новый тренер «гнобил» ее и «называл бесперспективной», после чего она утратила веру в себя и даже на несколько месяцев бросила фигурное катание, успев даже набрать вес.

В спорт девочку вернула находившаяся в декрете тренер, которая порекомендовала ее в группу к Виктору Кудрявцеву, поставившему юной спортсменке прыжковую технику. А окончательно обрела себя Мария уже под руководством Елены Чайковской, благодаря которой, по собственному признанию, она приобрела уверенность в своих силах и поверила в возможность больших побед в спорте.

Читайте также Рекордсменка без золота: почему Слуцкая проваливала Олимпиады

Карьерные успехи

Марии Бутырской принадлежит не одно, а сразу несколько уникальных достижений. Она приняла участие в одном чемпионате Советского Союза и в десяти чемпионатах России и никогда не оставалась без медалей!

Начав с бронзы в союзном первенстве, Мария уже в следующем году взяла первый чемпионат России после развала Страны советов. В 1994 году она проиграла Ольге Марковой, но затем первенствовала на национальном уровне пять раз подряд, всякий раз обставляя свою главную конкурентку Ирину Слуцкую.

Той удалось впервые взять золото ЧР только в 2000 году, и после этого Слуцкая еще дважды опережала Бутырскую, которая за три года триумфов соперницы довольствовалась двумя серебряными и одной бронзовой медалью.

На международном уровне первый относительный успех пришел к Бутырской в 1996 году, когда она стала бронзовым призером чемпионата Европы. После этого в ее карьере были еще три победы и два серебра континентальных соревнований и три медали финалов Гран-при (серебро и две бронзы).

Смотрите также: Аделина Сотникова: от олимпийской чемпионки до иконы стиля

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Аделина Сотникова: от олимпийской чемпионки до иконы стиля

Главные старты

Лучшим сезоном в карьере Марии Бутырской стал тот, что вместил в себя стык 1998 и 1999 годов, когда спортсменка для начала выиграла два этапа Гран-при, а в финале уступила только Татьяне Малининой из Узбекистана.

Затем были победы на чемпионате России, чемпионате Европы и, наконец, первенстве мира, где она стала первой отечественной фигуристкой, выигравшей мировой форум. До нее это не удавалось даже советским одиночницам.

Тогда в Хельсинки триумф Бутырской увенчал идеальный для России турнир, где наши спортсмены выиграли все четыре золота, а сама Мария откатала просто идеально, не оставив ни в короткой, ни в произвольной программах никаких шансов даже американке Мишель Кван, считавшейся явным фаворитом соревнований.

До того и сразу после в активе россиянки были еще две бронзы ЧМ, а вот ее выступления на Олимпийских играх как-то не задались.

В 1998 году Бутырская была в Нагано третьей после короткой программы, на две позиции опережая Слуцкую, но не имея особых шансов зацепиться за борьбу с американками Кван и Тарой Липински.

Ошибка Марии в произвольной программе обошлась ей очень дорого и стоила даже бронзовой олимпийской медали, которая ушла к китаянке Чэнь Лу.

Как оказалось, это был самый реальный шанс для российской спортсменки увезти медаль с Олимпийских игр, так как на своей второй и последней Олимпиаде она ничего не смогла противопоставить соперницам, оставшись пятой уже в короткой программе и став в итоге шестой, в то время как Слуцкая, например, взяла серебро.

После карьеры

По окончании своей профессиональной карьеры Мария какое-то время участвовала в фигурных шоу, но делала это нечасто и довольно непродолжительный промежуток времени, так как была той уникальной спортсменкой, которая не любила показательные выступления, предпочитая соревноваться.

Бутырская всегда обладала яркой и привлекательной внешностью и считалась лицом российского фигурного катания, а пресса приписывала ей романы с различными звездами шоу-бизнеса, например, с актерами Маратом Башаровым и Андреем Паниным.

На деле же фигуристка 11 августа 2006 года вышла замуж за хоккеиста Вадима Хомицкого, от которого в 2007 году родила сына Владислава, два года спустя — дочь Александру, а в 2017 — еще одного сына, Гордея.

Сейчас Бутырская работает детским тренером по фигурному катанию и вполне органично ощущает себя в этой роли.