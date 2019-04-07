«Умоляю, не пей»: как Тарасова боролась с пьянством Ягудина

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Прославленный отечественный фигурист, обладатель золота зимних Олимпийских игр — 2002 в американском Солт-Лейк-Сити и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин раскрыл тайну своего пристрастия к употреблению алкогольных напитков. Спортсмен стал гостем программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, в ходе которой участники передачи поделились своими откровениями и отношением к алкоголю. Так, Ягудин признался, что в период своей карьеры нередко позволял себе выпивать. Причем, как отметил сам фигурист, в употреблении алкоголя он себя не ограничивал.

«Снимать проблемы и стресс алкоголем? У меня глобально нет проблем. Я реальный оптимист, у меня всегда все хорошо. Я могу выпить только от безумного счастья. Да, у меня в моей карьере были моменты, когда прилично много выпивал. Особенно после возвращения в Россию из США. Для меня все двери были открыты. 2003 год, я приехал на коне, прилетел олимпийским чемпионом, гуляли будь здоров. До того, что на следующее утро не понимаешь — что вообще произошло вчера. Я не люблю крепкие напитки, предпочитаю вино. Но не считаю, что алкоголь — это зло. Пить можно все, что угодно. Главное — не переступать человеческие границы», — заявил он.

В программе Ягудин заявил, что на различных банкетах позволял себе выпивать в больших количествах. Единственным его спасением была его тренер Татьяна Тарасова, которая, по признанию фигуриста, нередко уводила его с торжественных мероприятий, чтобы тот не перебрал с алкоголем. Сам Ягудин утверждает, что «не имел понимания грани дозволенного».

«Мне казалось, что я нормальный, а люди говорили: “Ты уже все”», — рассказал чемпион Солт-Лейк-Сити-2002.

Именно Тарасова, по словам Ягудина, помогала ему бороться с алкоголизмом. Нередко на данной почве у фигуриста были серьезные проблемы с тренером. Во время прихода в группу заслуженного тренера СССР и России у него состоялся диалог с Тарасовой, после которого он едва не завершил сотрудничество с ней.

«Были и случаи, когда Татьяна Тарасова за мной не уследила. На первом же сборе с Татьяной Анатольевной она мне сказала: “Умоляю тебя, не пей, а то козленочком станешь, и я тебя выгоню”. Сбор заканчивается, я не удержался, выпил — открываю глаза утром, а передо мной Татьяна Анатольевна: “Просила же тебя. Но чемодан я твой уже собрала, так что принимай душ и поехали”», — вспомнил Ягудин, рассказав о том, как Тарасова в некоторые моменты контролировала его в собственном номере в момент, когда он спал.

Вспоминая о различных банкетах и торжествах после турниров, прославленный фигурист подчеркнул, что в определенный момент решил ограничить себя в употреблении алкоголя.

«В какой-то момент понимаешь, что уже имеются дети, семья, работа. Ты не можешь уже на следующий день после выпивки выполнять требуемый объем работы», — заявил он.

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Причиной этому могли и послужить проблемы с законом. Однажды Ягудин стал участником нашумевшего скандала. Один из своих свободных вечеров он провел в престижном московском ресторане. Однако тот вечер завершился для спортсмена неудачно.

Ягудин вступил в конфликт с одним из посетителей и завязал с ним драку. По словам очевидцев, фигурист был пьян.

Потасовка мгновенно привлекла внимание журналистов. Спустя несколько мгновений после драки вокруг Ягудина возникла небольшая толпа корреспондентов, к которым тот вышел с металлической трубой.

«Вы сейчас собираетесь и уезжаете. Я еще потанцую пока», — сказал он.

После очередного вопроса от журналиста Ягудин отобрал у девушки-корреспондента дорогостоящую аппаратуру и разбил ее об асфальт. По данному факту журналист и еще один фотокорреспондент подали заявление в полицию с требованием возместить ущерб. Сам фигурист признался, что поступил некорректно, и принес свои извинения за тот поступок.

Причем данные разбирательства стали не первыми с участием Ягудина. Спортсмен вспомнил, как однажды был задержан в США за вождение в нетрезвом виде.

«Было серьезное разбирательство. За первый случай вождения в состоянии алкогольного опьянения в Америке сразу лишают водительских прав на полгода. Как меня поймали? Я обогнал бабушку, которая ехала очень медленно, хотя на том участке дороге обгон был запрещен. Подходит полицейский, открываю окно, и он просит мои документы. Я ему сразу сказал: “Я пьяный, заберите меня”. По его требованию я стал проходить тесты и сдал все. Кроме одного: не смог на одной ноге 15 секунд простоять. После этого меня отвезли в отделение и арестовали», — вспомнил он.

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Алексей Ягудин является трехкратным чемпионом Европы, четырежды выигрывал первенства мира, а на Олимпиаде-2002 завоевал золото в мужском одиночном катании, одолев своего соотечественника Евгения Плющенко.

В 2003 году Ягудин объявил о завершении спортивной карьеры, после чего некоторое время выступал в шоу «Stars on Ice» и на профессиональных турнирах. На данный момент является экспертом и телекомментатором соревнований по фигурному катанию.