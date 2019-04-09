Российская фигуристка рассказала о русской лени и правильных тренировках

Радионова заявила, что спортсменам требуется жесткость. «Иногда надо и наорать на спортсмена. Русский человек, пока не крикнешь, не стукнешь, ничего не будет делать», — отметила она. По словам фигуристки, дети, начинающие карьеру в спорте, зачастую отказываются работать, и тренерам необходимо проявлять жесткость, чтобы заставить их продолжать.