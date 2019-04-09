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11:03 (мск), источник: Р-Спорт

Мартон вместо Майкла Джексона: сын Плющенко будет кататься под новую музыку

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской будет исполнять свою ледовую программу под новую музыку.

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Ранее стало известно, что мальчику запретили кататься под музыку Майкла Джексона в Европе и Азии.

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В январе 2019 года вышел скандальный фильм «Покидая Неверленд», в котором легендарного музыканта обвиняют в педофилии. Картина основана на воспоминаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, со слов которых Джексон склонял их сексу и использовал для развлечений.

На днях Рудковская сообщила, что в связи с выходом скандального фильма ее сыну катать на соревнованиях эту программу «нежелательно».

«В связи со сложившимися обстоятельствами готовим для Сани новый номер для выступлений в Азии — Танго Аморе, на музыку Эдвина Мартона. В России Саша будет катать программу на музыку Майкла Джейсона 14 апреля на заключительных соревнованиях в этом сезоне», — написал он на своей странице в Instagram.

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