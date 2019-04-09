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11:18 (мск), источник: Р-Спорт

Французская фигуристка: Болельщики стравливали Загитову с Медведевой

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Фигуристка Аделина Галявиева, которая родилась в Казани, но теперь выступает за сборную Франции в паре с Луи Тауроном, поделилась мнением о соперничестве Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

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«В России отличные болельщики, они любят фигурное катание. Но то, как они себя ведут в социальных сетях, — это уже за гранью моего понимания. Загитову с Медведевой откровенно стравливали в олимпийский сезон. Это ужасно», — приводит ее слова «БИЗНЕС Online».

«Откуда у людей столько негатива? Есть фанаты Туктамышевой, есть фанаты Медведевой, есть фанаты Загитовой. Вас объединяет любовь к фигурному катанию. Зачем ссориться? Почему фанат Загитовой должен ненавидеть Медведеву и проклинать Туктамышеву, в чем логика? В последнее время в российском фигурном катании есть очень нездоровая тенденция повышения градуса всеобщей ненависти. Всем сейчас надо успокоиться», — добавила она.

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