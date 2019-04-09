«У Тутберидзе на пальце земной шарик, и она его крутит». Откровенное интервью Татьяны Тарасовой
Об отце, СССР, тренерской работе, отношении к Ягудину и Тутберидзе.
Об отце, СССР, тренерской работе, отношении к Ягудину и Тутберидзе.
Что вы знаете о Татьяне Тарасовой? Для многих людей Тарасова — уважаемый эксперт, комментатор соревнований по фигурному катанию, а также дочь великого советского тренера по хоккею Анатолия Тарасова.
На сайте Медузы вышло большое интервью Татьяны Тарасовой, в котором великий тренер рассказала об отце, своей тренерской работе, почему не открывается школа, и о своем отношении к Этери Тутберидзе. Sport24 выделил самое важное и интересное, а также вспомнил главные слова, сказанные Тарасовой во время ЧМ в Японии.
Мы всегда все дома жили ради папы, папиным делом. Я выросла в семье человека, чья жизнь была посвящена хоккею. И нашу жизнь мама так выстраивала, что мы все понимали: папа делает грандиозное дело, живя при этом в двухкомнатной квартире с мамой, бабушкой, со мной и сестрой Галей. То есть рядом со мной жил великий человек, и я знала об этом каждый день.
Я помню момент самого большого своего счастья: когда его команда выиграла чемпионат мира, мы с Галей целовали на экране телевизора всех наших игроков. Прямо в экран.
Это было главным делом моей жизни, я совершенно счастлива. Я очень рада, что фонд Александра Карелина помог это сделать, что Жора Франгулян [скульптор] сделал отцу такой прекрасный памятник, рада, что министр обороны России нашел возможность дать папе именно это место [перед ледовым дворцом ЦСКА] — лучшее из возможных, хотя наши муниципальные депутаты все эти годы говорили мне, что папиному памятнику нигде в нашем районе места нет. Ну вот, видите, есть, оказывается, причем, самое правильное место на земле.
Я была на том матче, когда папа остановил игру. Мама домой уже уехала, а я ждала папу со своей
Я шла за ним, стараясь не отставать. Через день, когда с папы сняли звание заслуженного тренера, я случайно зашла на кухню, где он сидел один. Отец плакал. Понимаете, мы ничем не могли ему помочь. Сильным людям помочь почти невозможно.
Он не уехал в Америку работать за 3,5 миллиона долларов в «Нью-Йорк Рейнджерс». У великих тренеров есть секреты. Папа был великим тренером. И он считал свои тренерские секреты — секретами Родины, сравнимыми с военными. Он считал, что, уехав туда, он должен будет эти секреты выдать и предаст таким образом свою страну.
Мой гениальный папа
Я работала по 14 часов, по всей стране, я сидела в каждом городе по сорок дней, я получала от этого удовольствие, я растила чемпионов. Когда можно было, тогда и ночью работала. Но, видите, это ни от чего не гарантия. И, как выяснилось, никакая не заслуга. Я работала, это было, а теперь — пустота.
Человек, у которого за спиной 52-летний опыт работы, я бы сказала — положительный, должен иметь право утром встать и пойти на работу, пойти на каток. У меня этого нет. Сколько я ни просила и ни кричала: дайте каток, дайте школу, дворец, что угодно, я могла бы передавать знания другим, учить других, пока я жива, — нет, никому не нужно. Нет у меня моей работы.
У меня до сих пор нет ни школы, ни катка. Я уже столько порогов на эту тему обила — глухо. Мне теперь некуда выйти работать. Как будто я за
У меня полно сил. И все, что я делаю, я делаю сама. В обиженных ходить я не буду. Но я не могу организовать себе каток. Даже если я все продам, каток не построю. И, знаете, теперь я уже не буду ездить на край света, куда зовут, не поеду ни в какую Белоруссию, чтобы тренировать. Я хочу жить и работать дома. Я всю жизнь дома не жила. Могу пожить? Но работы и места, чтобы работать, у меня здесь нет. Вот так.
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Леша — один из самых близких мне людей на свете. И это мое большое и глубокое человеческое счастье. Это любовь. Он трехкратный чемпион мира, таких людей можно по пальцам одной руки пересчитать. И он честный и верный друг. Таких людей встретить тоже редкая удача. Это когда ты можешь без страха повернуться спиной. Редкость.
Травма и травма — раз и все. В конце концов, она меня вытолкнула в тренеры, так что это была счастливая травма. Но вообще каждый спортсмен должен быть к травме готов. Я не была. Но я это пережила. А что еще делать, когда ты становишься профнепригоден?
Тяжело переживала. Лет же мало. И время было такое: не было особенно выбора — куда идти, что делать. Это сейчас тысячи дорог, можно много что делать. Тогда было
В советских реалиях я чувствовала себя свободной. Ведь что такое свобода была для нас? Я занималась любимым делом, ходила, ездила куда хотела. Я была абсолютно счастлива в том, что я делаю, мне всего было предостаточно! Мне советская власть снимала лед, у меня был целый каток Стадиона юных пионеров в моем распоряжении! Что еще надо? Свобода.
Это тренер, которая потрясающе работает с молодежью. Она их растит. И будет растить дальше. Очень плохо, что о ней редко отзываются хорошо. Я, например, являюсь ее поклонницей, потому что она двигает мир, понимаете? У нее на пальце земной шарик — и она его прямо так крутит.
Я уезжала не навсегда. Я уезжала, чтобы работать. И то, ради чего я ехала, было реализовано вполне. Я в отъезде, извините, три золотые медали олимпийские отхватила. И там чемпионаты мира и Европы, разумеется. Не зря, короче говоря, ездила. Но мне было тяжело. Я не хотела там больше, я хотела здесь жить и работать, хотела домой. И Володя [Крайнев, муж Татьяны Тарасовой] еще, конечно, устал от моих бесконечных разъездов, просил, чтобы я побыла дома. И вообще оказалось, что мне важно жить в семье.
Я построила дом за те два года, что меня не брали на работу. В
Мне было очень важно психологически в тот момент, что мне предложили работу. Когда ты без дела, а тебе предлагают работу, пускай и несколько другую, всегда очень важно с ней справиться. Моя задача была войти в сердце каждому человеку в нашей стране, который смотрит Первый канал. Сколько их миллионов? Вот к каждому надо было войти. А иначе нечего браться.
Сейчас я востребована и выполняю свои обязательства с душой. Эта работа нужная, она нужна людям. А для себя — я заполняю дырки, образовавшиеся в моем графике в связи с отсутствием тренерской работы.
Я расстроена за страну, сколько можно на все это смотреть — год, два, три сидеть и смотреть на такие оценки? Нужно ждать новое поколение, никак иначе — нынешним я восхищаться не могу, качеств для этого у него нет.
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