«Уйти чемпионкой»: Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру

«Трудно говорить про нее, не зная всех деталей. Но, действительно, сразу после Олимпиады у Загитовой был неудачный старт на чемпионате мира. В женском одиночном фигурном катании редко победительницы Олимпиад остаются потом в спорте, еще и претендуя на победы в других крупных соревнованиях. Но Алина на этом чемпионате мира в Японии всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире. Думаю, что ей и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз», — цитирует Костомарова «Реальное время».