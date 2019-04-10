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11:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Уйти чемпионкой»: Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал Алине Загитовой завершить карьеру и не пытаться соревноваться с подрастающим поколением фигуристок.

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Он отметил, что Загитова уже выиграла все возможные титулы и доказала общественности свое величие.

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«Трудно говорить про нее, не зная всех деталей. Но, действительно, сразу после Олимпиады у Загитовой был неудачный старт на чемпионате мира. В женском одиночном фигурном катании редко победительницы Олимпиад остаются потом в спорте, еще и претендуя на победы в других крупных соревнованиях. Но Алина на этом чемпионате мира в Японии всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире. Думаю, что ей и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз», — цитирует Костомарова «Реальное время».

16-летняя Загитова выиграла золотые медали всех крупных турниров: чемпионат Европы 2018 года, Олимпийские игры 2018 года, чемпионат мира 2019 года. Также она победительница финала Гран-при сезона-2017/2018.

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