Не наша поляна. Туктамышевой доверили спасать Россию. Или принесли в жертву?

Источник: РИА "Новости"

Трудно поверить, но в фигурном катании есть соревнования, которые сборная России ещё никогда не выигрывала. Можно сколько угодно называть командный чемпионат мира выставочным, коммерческим или второсортным, но факт остаётся фактом. Тем более, судя по составу участников предстоящего чемпионата в Фукуоке, таковым его считают только в российской федерации фигурного катания.

Без целого ряда лидеров сборной России будет трудно претендовать на исторический триумф.

Как ни парадоксально, итоговый результат российской команды во многом будет зависеть от единственного участника, не выступавшего на мартовском чемпионате мира в Сайтаме. Федерация лишила Елизавету Туктамышеву главного старта сезона, а теперь надеется на её помощь сборной в борьбе за медали.

Туктамышевой есть, что и кому доказывать. Удастся — сборная России будет в тройке.

Что за турнир?

Читайте также Туктамышева прилетела в Японию (фото)

Командный чемпионат мира по фигурному катанию под эгидой Международного союза конькобежцев впервые состоялся в 2009 году в Токио. Предстоящий турнир станет шестым по счёту и впервые покинет японскую столицу. Общий призовой фонд соревнований остаётся неизменным и составляет $ 1 млн. Устоялся и формат чемпионата. Для участия приглашаются шесть лучших сборных по рейтингу ISU, а каждую страну представляют по два одиночника, две одиночницы, одной спортивной паре и одному танцевальному дуэту. Таким образом, заявка каждой сборной включает восемь фигуристов. Причём национальные федерации не могут снимать ведущих фигуристов без уважительных причин, что обеспечивает высочайший уровень участников.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония

Расписание соревнований (время московское)

11 апреля

9:15. Танцы на льду. Ритм-танец

10:35. Женщины. Короткая программа

12:40. Мужчины. Короткая программа.

12 апреля

10:00. Спортивные пары. Короткая программа

11:25. Танцы на льду. Произвольный танец

13:00. Мужчины. Произвольная программа.

13 апреля

9:15. Спортивные пары. Произвольная программа

10:50. Женщины. Произвольная программа.

Логично, что в командном чемпионате должны иметь преимущество страны с более ровным и сбалансированным составом, без очевидных слабых мест. Однако некоторые нюансы правил эту логику опровергают. Во-первых, в одиночных соревнованиях сборные имеют по два представители, а в парах и танцах — по одному. Во-вторых, если у одиночников разрыв между первым и последним местом составляет солидные 11 баллов, то у спортивных пар и танцоров последние проигрывают первым всего 5 очков. Эта деталь помогает сборной Японии, не обладающей сильными парами, регулярно быть на пьедестале.

Из пяти минувших турниров три выиграли американцы, ещё дважды на родном льду не было равных японцам.

Отметим, что эти команды ни разу не оказывались за чертой призёров. Сборная России впервые поднялась на пьедестал в 2015 году, уступив только США, а спустя два года повторила серебряный успех, проиграв Японии. Два серебра и бронза у Канады, а французы, итальянцы и китайцы с медалями из Токио не уезжали.

Слабое утешение для Туктамышевой

После напряжённого сезона фигуристам непросто найти силы на ещё один старт и настроиться на командный чемпионат мира как на действительно важные соревнования. Тем не менее, по именам этот турнир всегда выглядит очень прилично. Достаточно сказать, что зрители на 15-тысячной арене в Фукуоке увидят двух победителей и четырёх призёров недавнего чемпионата мира в Сайтаме. У наших соперников из лидеров не будет только японца Юдзуру Ханю, а вот заявка сборной России далека от оптимальной.

Главной потерей для нашей команды, безусловно, стало отсутствие в составе олимпийской чемпионки и действующей чемпионки мира Алины Загитовой. О существовании у неё значительной травмы неизвестно, в отличие от выступавшей в Сайтаме через боль Евгении Медведевой. В их отсутствие честь российского женского фигурного катания будут отстаивать чемпионка Европы Софья Самодурова, которая в этом сезоне точно устала не меньше Загитовой, и её коллега по группе Алексея Мишина Елизавета Туктамышева.

Для неё турнир в Фукуоке станет своеобразной компенсацией за пропуск чемпионата мира, при этом выиграть в данной ситуации практически невозможно. Если Лиза откатается чисто, то скажут, мол, не факт, что она так же бы выступила в Сайтаме. А если ошибётся, то и вовсе начнут петь оды мудрой федерации, взявшей на чемпионат мира Медведеву. Поэтому Туктамышевой нужно просто получить удовольствие от катания, зарядиться позитивными эмоциями и любовью болельщиков перед подготовкой к следующему сезону.

За что боремся?

Самыми серьёзными конкурентками наших девушек будут японки Рика Кихира и Каори Сакамото. Обе были жестоко биты Загитовой и Медведевой на домашнем чемпионате мира и во второй раз за месяц разочаровать родную публику просто не имеют права. Тем более отсутствие Загитовой наверняка раскрепостит их и снимет груз давления. В плане борьбы с США в общем зачёте Лизе и Соне важно опередить американок Бради Теннелл и Мэрайю Белл, неплохо смотревшихся в Сайтаме. Из остальных одиночниц можно отметить разве что канадку Габриэль Дэйлман и француженку Лорин Лекавалье, однако уступать им россиянкам никак нельзя.

Есть потеря у России и среди одиночников.

Вместо Михаила Коляды компанию Александру Самарину составит Андрей Лазукин. Не секрет, что мужские соревнования в последнее время являются ахиллесовой пятой нашей команды. Даже с чистыми прокатами Самарин и Лазукин вряд ли смогут конкурировать с американками Ченом и Чжоу и японцем Уно. А вель ещё в Фукуоке выступят канадцы Нгуен и Мессинг, итальянец Риццо, японец Танака и француз Аймо. Всё это очень серьёзные соперники для наших парней.

Надежда на пары

Читайте также Без Загитовой и Медведевой: как России стать чемпионом

Куда оптимистичнее выглядит ситуация в парных видах. Среди спортивных пар без чемпионов мира из Китая и лидеров сборной России Тарасовой и Морозова хорошие шансы на победу будут у бронзовых призёров последнего чемпионата планеты Наталии Забияко и Александра Энберта. Их главными конкурентами будут французы Джеймс/Сипре. Хорошие пары есть также у Италии, США и Канады. С турнирной точки зрения было бы идеально, если бы Забияко и Энберт победили, а американцы Кейн/Ледук стали пятыми. К слову, на чемпионате мира среди участников нынешних соревнований эти пары расположились именно так.

В танцах на льду многие досрочно отдают лидерство французским мировым рекордсменам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова главное — обыграть американцев Хаббелл/Донахью. На чемпионате мира в борьбе за серебро они превзошли дуэт из США на балл с небольшим. Будем надеяться, что ситуация повторится.