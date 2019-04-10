Бутырская о Загитовой: Я бы на ее месте не заканчивала карьеру

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Ранее Костомаров в разговоре с журналистами отметил, что, по его мнению, Загитовой не стоит даже бороться с подрастающим поколением, потому что она уже и так выиграла все титулы, которые только можно было выиграть.

«Алина сама по себе уникальна, ведь она единственная, кто сумел после победы на Олимпиаде продолжить свою карьеру и выиграть чемпионат мира. Данное достижение в любом случае останется в истории. Кроме того, хорошим показателем является и то, что она не ушла на полпути. У Загитовой потрясающий характер, она боец по своей натуре. Я бы на её месте не заканчивала», — приводит ее слова RT.

Бутырская также привела в пример немецкую фигуристку Катарину Витт, которой удалось выиграть золото на Олимпиадах в Сараеве и Калгари. «Мне кажется, Алина любит выступать, любит, когда её поддерживают трибуны», — добавила Бутырская.

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