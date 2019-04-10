Без Загитовой и Медведевой: российские фигуристы нацелены на командный ЧМ

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Не как на Олимпиаде

В командном чемпионате мира примут участие шесть сборных — России, США, Японии, Франции, Италии и Канады. Отбор на турнир проводился по рейтингу национальных федераций, составленному по выступлениям фигуристов на основных международных стартах сезона — чемпионатах мира, Европы и четырех континентов, этапах Гран-при и Финале серии, чемпионате мира среди юниоров, этапах и Финале юниорского Гран-при.

Каждая сборная, заявленная на турнир World Team Trophy, состоит из двух одиночников, двух одиночниц, одной спортивной и одной танцевальной пары. В этом главное отличие командного чемпионата мира от командных соревнований на Олимпиаде, где в каждом виде программы сборная представлена одним фигуристом или парой.

За выступление в каждом сегменте соревнований — короткой и произвольной программах у одиночников и спортивных пар, а также ритмическим и произвольным танцем у танцевальных дуэтов фигуристы получают очки по следующей системе: первое место — 12, второе — 11, и так далее до 1 очка за 12-е место в одиночных соревнованиях и 7 очков за 6-е место в парном катании и танцах на льду.

Итоговый результат определяется по выступлениям в этих восьми сегментах участников из каждой страны и сложением их очков. Если одинаковое количество очков набрали две или более команды, то выше будет располагаться та, которая набрала больше баллов по результатам двух лучших участников в разных дисциплинах.

Отличительной особенностью командного чемпионата мира является тот факт, что его участники не получают наград за индивидуальные выступления.

При этом мировые рекорды по набранным судейским баллам фиксируются в базе данных Международного союза конькобежцев — как по результатам отдельных программ, так и по сумме.

Россия, США и Япония — в фаворитах

Сборная России за пять предыдущих командных чемпионатов мира дважды выигрывала серебро — в 2015 и 2017 годах. В нынешнем составе команды опыт выступления на этом турнире имеют два спортсмена. Это Елизавета Туктамышева, чемпионка мира 2015 года, которая в том же сезоне поехала и на World Team Trophy, а также участвовала в турнире 2013 года. А в 2012 году в командном чемпионате мира выступал российский танцор Никита Кацалапов.

Тогда его партнершей была Елена Ильиных, с которой Кацалапов стал чемпионом Игр-2014 в командном турнире и бронзовым медалистом соревнований в танцах на льду. На нынешний World Team Trophy он поедет с Викторией Синициной, с которой выиграл серебро чемпионата мира-2019.

Изначально в российскую команду нынешнего сезона вошел участник соревнований двухлетней давности Михаил Коляда, однако затем он по состоянию здоровья уступил свое место Андрею Лазукину. Также на турнир заявлены одиночники Софья Самодурова (чемпионка Европы-2019), Александр Самарин (вице-чемпион Европы-2019), спортивная пара Наталья Забияко/Александр Энберт (бронзовые призеры чемпионата мира-2019).

В сборную не вошли победительница Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2019 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира, бронзовая медалистка мирового первенства-2019 Евгения Медведева. О том, что участие Загитовой в турнире под вопросом, сообщила сразу после окончания чемпионата мира в интервью Первому каналу ее тренер Этери Тутберидзе.

А о том, что Туктамышеву, с минимальным отставанием уступившую Медведевой в Финале Кубка России и не поехавшую на мировое первенство, надо отправить на командный чемпионат мира в качестве «утешительного заезда», говорила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Среди наиболее титулованных участников других команд стоит отметить двукратного чемпиона мира американца Натана Чена, его соотечественника, бронзового призера мирового первенства нынешнего сезона Винсента Чжоу, серебряного медалиста Олимпиады-2018 японца Сему Уно, его соотечественницу, победительницу Финала Гран-при Рику Кихиру, четырехкратных чемпионов мира в танцах на льду французов Габриэллу Пападакис/Гийома Сизерона.

У сборных России и США, исходя из показателей мирового рейтинга, наиболее ровные составы на этом командном чемпионате мира. Относительно слабыми дисциплинами можно считать мужское одиночное катание у россиян и парное катание у американцев, но в целом именно эти две сборные должны побороться за победу в турнире наряду с командой Японии, которая явные пробелы в парном катании и танцах на льду имеет возможность компенсировать за счет сильных представителей в одиночных состязаниях.

Общий призовой фонд командного чемпионата мира составит 1 миллион долларов. Победители получат 200 тысяч, команда, занявшая второе место — 170 тысяч, третье — 160 тысяч, четвертое — 150 тысяч, пятое — 140 тысяч, шестое — 130 тысяч.