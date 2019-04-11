Сборная России занимает второе место на командном ЧМ после ритм-танца

Источник: РИА "Новости"

В четверг Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце в карьере.

Первое место занимают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие 87,31 балла. На третьей строчке американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, в активе которых 82,86 балла.

После ритм-танца российская команда набрала 11 баллов и занимает второе место. У лидирующих французов на один балл больше. У сборной США 10 баллов.