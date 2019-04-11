Сборная России занимает второе место на командном ЧМ после ритм-танца
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сборная России по фигурному катанию занимает второе место на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония) после
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сборная России по фигурному катанию занимает второе место на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония) после
В четверг Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 84,57 балла, показав лучший результат в
Первое место занимают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие 87,31 балла. На третьей строчке американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, в активе которых 82,86 балла.
После
Позднее в четверг на лёд выйдут девушки, которые представят короткую программу.