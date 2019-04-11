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10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России занимает второе место на командном ЧМ после ритм-танца

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сборная России по фигурному катанию занимает второе место на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония) после ритм-танца в исполнении Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце в карьере.

Первое место занимают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие 87,31 балла. На третьей строчке американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, в активе которых 82,86 балла.

После ритм-танца российская команда набрала 11 баллов и занимает второе место. У лидирующих французов на один балл больше. У сборной США 10 баллов.

Позднее в четверг на лёд выйдут девушки, которые представят короткую программу.

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