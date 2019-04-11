Русские фигуристы выдали лучший прокат года. Они приблизились даже к непобедимым французам
Татьяна Тарасова восхитилась их танцем.
Татьяна Тарасова восхитилась их танцем.
Япония известна своими гениальными изобретениями. Одно из них — командный чемпионат мира по фигурному катанию. Не имея сильных пар и танцоров, японцы умудрились составить такую формулу турнира, при которой они все равно будут одним из фаворитов соревнований. Понять их хитрый ход легко.
Минимально одиночники могут принести своей команде на КЧМ 6 баллов, максимально — 46. У парников эти цифры — 14 и 24. Чувствуете, какие из видов ценнее?
В Фукуоке начинали танцоры. Японский дуэт Мисато Коматсубара/Тимоти Колето на 99 процентов понимал, что займет последнее место в
Виктория Синицина/Никита Кацалапов, напротив, выжали максимум. Россияне получили заоблачные баллы даже для
«Здорово, просто здорово. Мастерски, технично, очень артистично, музыкально. Все мелкие шаги исполнены совершенно изумительно», — рассыпалась в эпитетах Татьяна Тарасова после выступления россиян в эфире Первого канала.
В российской «комнате слез и поцелуев» пару встречали их тренеры, врач сборной и спортивный дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт. Танцоров угощали чаем с сушками. Получилось мило и
Но Вика с Никитой только вторые. Угадать победителя несложно будет даже с одного раза. Французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон — настоящие монстры своего вида. На этот раз они вновь показали космический результат — 87,31. Однако на чемпионате мира очков у них было больше. Тогда Синицина/Кацалапов проиграли им в РТ 4,5 балла, сейчас — 3. Приближаемся к лидерам?
Третье место у американцев Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью. Россия добывала важный балл преимущества над США в борьбе за золото КЧМ.
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 87,31
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 84,57
3. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 82,86
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) — 80,25
5. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 79,60
6. Мисато Коматсубара/Тим Колето (Япония) — 60,93.
1. Франция — 12 баллов
2. Россия — 11
3. Сша — 10
4. Италия — 9
5. Канада — 8
6. Япония — 7.