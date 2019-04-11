Русские фигуристы выдали лучший прокат года. Они приблизились даже к непобедимым французам

Япония известна своими гениальными изобретениями. Одно из них — командный чемпионат мира по фигурному катанию. Не имея сильных пар и танцоров, японцы умудрились составить такую формулу турнира, при которой они все равно будут одним из фаворитов соревнований. Понять их хитрый ход легко.

Минимально одиночники могут принести своей команде на КЧМ 6 баллов, максимально — 46. У парников эти цифры — 14 и 24. Чувствуете, какие из видов ценнее?

В Фукуоке начинали танцоры. Японский дуэт Мисато Коматсубара/Тимоти Колето на 99 процентов понимал, что займет последнее место в ритм-танце. 60,93 — это даже не лучший результат сезона для пары, которая заняла 21-е место на чемпионате мира.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов, напротив, выжали максимум. Россияне получили заоблачные баллы даже для вице-чемпионов мира — 84,57.

«Здорово, просто здорово. Мастерски, технично, очень артистично, музыкально. Все мелкие шаги исполнены совершенно изумительно», — рассыпалась в эпитетах Татьяна Тарасова после выступления россиян в эфире Первого канала.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ixk1vb7Md1M?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В российской «комнате слез и поцелуев» пару встречали их тренеры, врач сборной и спортивный дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт. Танцоров угощали чаем с сушками. Получилось мило и по-домашнему.

Но Вика с Никитой только вторые. Угадать победителя несложно будет даже с одного раза. Французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон — настоящие монстры своего вида. На этот раз они вновь показали космический результат — 87,31. Однако на чемпионате мира очков у них было больше. Тогда Синицина/Кацалапов проиграли им в РТ 4,5 балла, сейчас — 3. Приближаемся к лидерам?

Третье место у американцев Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью. Россия добывала важный балл преимущества над США в борьбе за золото КЧМ.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Танцы на льду. Ритм-танец:

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 87,31

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 84,57

3. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 82,86

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) — 80,25

5. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 79,60

6. Мисато Коматсубара/Тим Колето (Япония) — 60,93.

Положение после 1 вида из 8: