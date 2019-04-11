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12:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«У Трусовой нет золотого детства». Педагог — о том, как учится фигуристка-чемпионка

Классный руководитель Александры Трусовой в школе «Самбо-70» рассказала, как звездная девушка совмещает фигурное катание и учебу.

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Источник: AP 2019

По итогам прошедшего сезона в женском фигурном катании главными действующими лицами стали две российские чемпионки — Алина Загитова и Евгения Медведева. Хотя шороху навели и дебютантка Софья Самодурова, и «ветеран» Елизавета Туктамышева.

В следующем году российским фигуристкам станет еще теснее — к взрослым звездам присоединятся юные Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Когда Медведева в понедельник возвращалась в Москву, символично, что именно одноклассники Трусовой встречали бывшую ученицу «Самбо-70» и подопечную Этери Тутберидзе.

Трусова называется многими главной конкуренткой действующей чемпионки мира Алины Загитовой и других лидеров мирового фигурного катания. Она — двукратная чемпионка мира среди юниоров, победительница финала Гран-при 2017 и серебряный призер прошлогоднего. Владеет тремя четверными прыжками — лутцем, сальховом и тулупом, а зимой обещала начать учить флип и риттбергер. 14-летняя фигуристка востребована и в шоу. Только что она приняла участие в представлении «15 лет успеха» Ильи Авербуха, а 20 апреля ей предстоит выход на лед в Краснодаре в рамках программы «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе. Как при этом успевать в восьмом классе посещать школу «Самбо-70», не совсем понятно.

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Обычно все юные спортсменки уровня юношеских сборных страны приходят в школу на один-два урока и потом с согласия педагогов убегают на тренировки. Трусова — не исключение. Как утверждают ее одноклассники, «она на своей волне и в школе почти не появляется». Классный руководитель фигуристки заместитель директора по социальной защите школы «Самбо-70» Яна Викторовна Казакова рассказала корреспонденту «СЭ», как учится лидер мирового юниорского фигурного катания.

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— Александра уже стала звездой фигурного катания. Вы вообще ее в школе видите?

— Не поверите, видимся. Но не так часто, как хотелось бы. Она потрясающий ребенок. На такой силе воле тренируется и учится, что это поразительно. Учебного дня у нее по-сути нет. Она приходит, бедняжка, к половине восьмого на нулевой урок, занимается с несколькими учителями теми предметами, которые актуальны. Все остальное изучает самостоятельно. Русский, литература, алгебра, геометрия, биология, по ней будет экзамен, там усиленная подготовка. Остальные предметы на самостоятельном изучении. Причем она сдает работы, это реально сделанные вещи. Я поражаюсь.

— И как результаты?

— Она хорошистка, успевает на четыре-пять. Мне доводится с разными детьми работать, и дзюдоистами, самбистами, и сказать честно, разное желание есть учиться. У нее с ним в порядке.

— То есть она не только экзамены сдает, но и промежуточные работы?

— Да, либо ее родственники привозят тетради, а я отдаю предметникам. У нее три тренировки в день, и мы планируем самое раннее время, чтобы у нее еще была чистая голова. Работоспособность у нее на хорошем уровне, конечно. Потом уже хореография, ОФП. Одноклассники ее практически не видят. 1 сентября они познакомились с ней на линейке, успели спросить: «Как тебя зовут?» И девочку снова увезли на тренировку. Такая у нее жизнь.

— Но поблажки же у нее есть, признайтесь.

— Это не поблажки. Я бы назвала это правильным подходом учителя к работоспособному ученику.

— Что-то рассказывает о своих победах?

— Она настолько скромный ребенок, что… Я ее спросила после последних соревнований: «Саша, вот, ты же стала чемпионкой мира, расскажи». Она так глаза опустила: «Ну, как обычно… Каталась, как всегда». Из нее какие-то подробности сложно вытащить.

— Переход во взрослое катание пройдет для Александры удачно?

— Безусловно, он удастся тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Я очень на это надеюсь. Но ей придется, извините за сленг, вкалывать еще больше, чем сейчас. У ребенка, на мой взгляд, вот этого золотого детства, к сожалению, нет. Она вся в высоком спорте, высоком искусстве. Но она точно заслуживает тех похвал, аплодисментов, которые ей выдают родственники, одноклассники, родители.

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