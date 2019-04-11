«У Трусовой нет золотого детства». Педагог — о том, как учится фигуристка-чемпионка
Классный руководитель Александры Трусовой в школе «Самбо-70» рассказала, как звездная девушка совмещает фигурное катание и учебу.
Классный руководитель Александры Трусовой в школе «Самбо-70» рассказала, как звездная девушка совмещает фигурное катание и учебу.
По итогам прошедшего сезона в женском фигурном катании главными действующими лицами стали две российские чемпионки — Алина Загитова и Евгения Медведева. Хотя шороху навели и дебютантка Софья Самодурова, и «ветеран» Елизавета Туктамышева.
В следующем году российским фигуристкам станет еще теснее — к взрослым звездам присоединятся юные Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Когда Медведева в понедельник возвращалась в Москву, символично, что именно одноклассники Трусовой встречали бывшую ученицу «Самбо-70» и подопечную Этери Тутберидзе.
Трусова называется многими главной конкуренткой действующей чемпионки мира Алины Загитовой и других лидеров мирового фигурного катания. Она — двукратная чемпионка мира среди юниоров, победительница финала
Обычно все юные спортсменки уровня юношеских сборных страны приходят в школу на
— Александра уже стала звездой фигурного катания. Вы вообще ее в школе видите?
— Не поверите, видимся. Но не так часто, как хотелось бы. Она потрясающий ребенок. На такой силе воле тренируется и учится, что это поразительно. Учебного дня у нее
— И как результаты?
— Она хорошистка, успевает на
— То есть она не только экзамены сдает, но и промежуточные работы?
— Да, либо ее родственники привозят тетради, а я отдаю предметникам. У нее три тренировки в день, и мы планируем самое раннее время, чтобы у нее еще была чистая голова. Работоспособность у нее на хорошем уровне, конечно. Потом уже хореография, ОФП. Одноклассники ее практически не видят. 1 сентября они познакомились с ней на линейке, успели спросить: «Как тебя зовут?» И девочку снова увезли на тренировку. Такая у нее жизнь.
— Но поблажки же у нее есть, признайтесь.
— Это не поблажки. Я бы назвала это правильным подходом учителя к работоспособному ученику.
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— Она настолько скромный ребенок, что… Я ее спросила после последних соревнований: «Саша, вот, ты же стала чемпионкой мира, расскажи». Она так глаза опустила: «Ну, как обычно… Каталась, как всегда». Из нее
— Переход во взрослое катание пройдет для Александры удачно?
— Безусловно, он удастся