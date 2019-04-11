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13:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова о прокате Лазукина на командном ЧМ: Я просто его не узнаю

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Татьяна Тарасова оценила выступление Андрея Лазукина на командном чемпионате мира, отметив, что спортсмен значительно прибавил по ходу сезона.

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Источник: Спорт РИА Новости

Лазукин за короткую программу заработал оценку в 88,96 балла.

«Прям такой спокойный, хороший прокат, каждый элемент. Как будто даже и не боролся, а просто умеет делать. Он так вырос за этот год, что я просто его не узнаю — вот что делают соревнования с человеком. Очень хорошо. Видно, над чем люди работают. Мальчик за целый год встал на ноги. От первых прокатов и до сегодняшнего дня — совершенно другой человек. Поздравляю Алексея Николаевича Мишина. Это здорово, одно удовольствие», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Чемпионат мира продлится в японской Фукуоке до 14 апреля.

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