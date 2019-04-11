Тарасова о провале Самарина на ЧМ: Лучше было прокатать спокойную программу

«Лутц он прыгает два года, стабильно, но сорвал. Надо было зайти и сделать тулуп для начала, четверной. Не работает сейчас короткая программе на лутц и флип. Очень жалко. Он парень серьезный, хорошо работает, все, что имеет, досталось страшным трудом, ему ничего так легко не дается, он действительно работает. Но лучше прокатать для командного турнира спокойную программу…» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.