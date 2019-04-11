У Туктамышевой лучшая короткая программа в мире. А побеждает все равно Кихира
Аксель японки оценили лучше.
Аксель японки оценили лучше.
На командном чемпионате мира, который стартовал в японской Фукуоке, у одиночниц (и одиночников) двойная мотивация.
На чемпионате мира в Сайтаме они были в числе главных фаворитов, но в итоговой таблице оказались только на четвертом и пятом местах, соответственно. После короткой программы в Фукуоке Каори получит малую бронзовую медаль. А Рика — золотую и новый мировой рекорд.
Ее оценка — 83,97 балла. Если коротко получилось все: почти идеальный тройной аксель, каскад из тройных флипа и тулупа и очень качественный тройной лутц.
«Если бы Рика Кихира так же откатала короткую программу на чемпионате мира месяц назад, то были бы совсем другие результаты, — заключил Алексей Ягудин, который комментирует соревнования в эфире Первого канала. — Конечно, нет ничего идеального в этой жизни, но этот прокат абсолютно приближен к идеальному. Не знаю, что может быть лучше в ее исполнении».
Еще одна очень мотивированная участница соревнований в Фукуоке — Елизавета Туктамышева. После удачного начала сезона она вполне справедливо могла рассчитывать на поездку в Сайтаму. Но разболелась и пропустила все главные турниры. Командный чемпионат мира для нее — первые соревнования такого уровня аж с 2015 года, того самого, в котором Лиза выиграла финал
Сейчас Туктамышева выглядит даже лучше. Оптимистичные 80,54 балла по итогам короткой программы на командном чемпионате мира — важное подтверждение того, что Лиза вернулась в элиту фигурного катания.
Главный элемент — тройной аксель — в полном порядке. В короткой программе он почти всегда получается на уверенные плюсы (исключение — финал Кубка России). В Фукуоке двое из девяти арбитров оценили его на +4, еще четыре судьи поставили +3. И только судья из Канады внесла в протокол +1. В итоге всего одним прыжком Лиза набрала сразу 10,29 балла.
Больше баллов за один элемент (и тоже тройной аксель) набрала только Рика Кихира. Ей поставили 10,86 балла. При этом двое судей поставили максимальную надбавку +5. Особенности исполнения и, соответственно, оценивания одного и того же элемента предельно понятно объяснил Алексей Ягудин.
«Лиза Туктамышева прыгает больше в высоту, нежели в пролет. А у Рики Кихиры благодаря очень быстрой крутке получается пролетный тройной аксель. И большая скорость на выезде. Это как раз характерно для прыжков, которые делаются в пролет. А элементы, которые исполняются точно вверх, чтобы лучше докрутить, теряют скорость на выезде».
В целом Кихира оказалась выше только благодаря более сложному каскаду из тройных флипа и тулупа. Его базовая стоимость почти на балл дороже базовой стоимости каскада из двух тройных тулупов, который делает Лиза.
Усложнять программу по ходу этого сезона не было смысла. Более дорогой лутц и так стоит одиночным прыжком. Повторять каскад Кихиры — слишком рискованно. Флип для Лизы — один из самых нестабильных элементов. Сделать его хорошо пока получается только на тренировках (в каскаде — тоже).
Еще одна важная причина для оптимизма — оценка за компоненты. У Туктамышевой она почти всегда ниже, чем у других
Командный чемпионат мира
Фукуока, Япония
Женщины. Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) — 83,97 — мировой рекорд
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,54
3. Каори Сакамото (Япония) — 76,95
4. Брэди Теннелл (США) — 74,81
5. Мэрайя Белл (США) — 70,89
6. Софья Самодурова (Россия) — 68,81
7. Габриэль Дэйлман (Канада) — 64,33
8. Лорин Лекавалье (Франция) — 62,53
9. Марина Пиредда (Италия) — 60,33
10. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 59,45
11. Элейн Шартран (Канада) — 52,36
12. Роберта Родегейро (Италия) — 48,45.
Таким образом, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова заработали для российской команды 18 баллов. Свои произвольные программы девушки покажут в субботу, 13 апреля. Начало — в 10:50 по московскому времени.