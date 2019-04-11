У Туктамышевой лучшая короткая программа в мире. А побеждает все равно Кихира

На командном чемпионате мира, который стартовал в японской Фукуоке, у одиночниц (и одиночников) двойная мотивация. Во-первых, из-за особенностей регламента именно они могут принести команде наибольшую пользу. Во-вторых, среди участниц турнира как минимум половина расценивает его как отличную возможность улучшить личные достижения. Например, японки Рика Кихира и Каори Сакамото.

На чемпионате мира в Сайтаме они были в числе главных фаворитов, но в итоговой таблице оказались только на четвертом и пятом местах, соответственно. После короткой программы в Фукуоке Каори получит малую бронзовую медаль. А Рика — золотую и новый мировой рекорд.

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Ее оценка — 83,97 балла. Если коротко получилось все: почти идеальный тройной аксель, каскад из тройных флипа и тулупа и очень качественный тройной лутц.

«Если бы Рика Кихира так же откатала короткую программу на чемпионате мира месяц назад, то были бы совсем другие результаты, — заключил Алексей Ягудин, который комментирует соревнования в эфире Первого канала. — Конечно, нет ничего идеального в этой жизни, но этот прокат абсолютно приближен к идеальному. Не знаю, что может быть лучше в ее исполнении».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bs8UVJKH_vD/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bs8UVJKH_vD/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Готовы слушать? Это была русская девчонка, которой ещё нет и 19 лет даже. В этом сезоне стояла на втором месте на этапе или финале гран-при и была в шестёрке на чемпионате России. Ну, вы уже, конечно, догадались кто это. Чтобы было легче, я открою Вам три последние буквы ее фамилии: ова!? •••••••••••••••• Just got back from the future and I know who’s going to win European championship-2019. Are you ready to listen? It was a russian girl and she’s not even 19 yet. In this season she placed second once at Grand Prix and was in Top-6 at Russian nationals. Well, of course, you know who I’m talking about, but I’ll make it even more easier to you, I’m going to reveal last three letters of her surname: ova!? #lizatuktik #empressliza #figureskating</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/liza_tuktik/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Elizaveta Tuktamysheva</a> (@liza_tuktik) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-22T15:49:40+00:00">22 Янв 2019 в 7:49 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна очень мотивированная участница соревнований в Фукуоке — Елизавета Туктамышева. После удачного начала сезона она вполне справедливо могла рассчитывать на поездку в Сайтаму. Но разболелась и пропустила все главные турниры. Командный чемпионат мира для нее — первые соревнования такого уровня аж с 2015 года, того самого, в котором Лиза выиграла финал Гран-при, чемпионат Европы и чемпионат мира.

Сейчас Туктамышева выглядит даже лучше. Оптимистичные 80,54 балла по итогам короткой программы на командном чемпионате мира — важное подтверждение того, что Лиза вернулась в элиту фигурного катания.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AwYG9Zg4yQA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный элемент — тройной аксель — в полном порядке. В короткой программе он почти всегда получается на уверенные плюсы (исключение — финал Кубка России). В Фукуоке двое из девяти арбитров оценили его на +4, еще четыре судьи поставили +3. И только судья из Канады внесла в протокол +1. В итоге всего одним прыжком Лиза набрала сразу 10,29 балла.

Больше баллов за один элемент (и тоже тройной аксель) набрала только Рика Кихира. Ей поставили 10,86 балла. При этом двое судей поставили максимальную надбавку +5. Особенности исполнения и, соответственно, оценивания одного и того же элемента предельно понятно объяснил Алексей Ягудин.

«Лиза Туктамышева прыгает больше в высоту, нежели в пролет. А у Рики Кихиры благодаря очень быстрой крутке получается пролетный тройной аксель. И большая скорость на выезде. Это как раз характерно для прыжков, которые делаются в пролет. А элементы, которые исполняются точно вверх, чтобы лучше докрутить, теряют скорость на выезде».

В целом Кихира оказалась выше только благодаря более сложному каскаду из тройных флипа и тулупа. Его базовая стоимость почти на балл дороже базовой стоимости каскада из двух тройных тулупов, который делает Лиза.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqhaNDsHaJO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqhaNDsHaJO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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At the end of my sports career I finally figured out how to land combination of 3F+3T ?#figureskating</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/liza_tuktik/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Elizaveta Tuktamysheva</a> (@liza_tuktik) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-23T12:04:45+00:00">23 Ноя 2018 в 4:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Усложнять программу по ходу этого сезона не было смысла. Более дорогой лутц и так стоит одиночным прыжком. Повторять каскад Кихиры — слишком рискованно. Флип для Лизы — один из самых нестабильных элементов. Сделать его хорошо пока получается только на тренировках (в каскаде — тоже).

Еще одна важная причина для оптимизма — оценка за компоненты. У Туктамышевой она почти всегда ниже, чем у других топ-фигуристок. Ее компоненты не росли несколько лет. Так, в лучшем сезоне-2014/15 Лиза получала в среднем не больше 31 балла. На старте этого сезона было почти 32 балла. Сегодняшние 34,68 балла — настоящий прорыв. И даже немного жаль, что он случился в самом конце сезона.

Командный чемпионат мира

Фукуока, Япония

Женщины. Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) — 83,97 — мировой рекорд

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,54

3. Каори Сакамото (Япония) — 76,95

4. Брэди Теннелл (США) — 74,81

5. Мэрайя Белл (США) — 70,89

6. Софья Самодурова (Россия) — 68,81

7. Габриэль Дэйлман (Канада) — 64,33

8. Лорин Лекавалье (Франция) — 62,53

9. Марина Пиредда (Италия) — 60,33

10. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 59,45

11. Элейн Шартран (Канада) — 52,36

12. Роберта Родегейро (Италия) — 48,45.